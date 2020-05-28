Поліція затримала Жерара Депардьє

Поліція затримала Жерара Депардьє
Жерара Депардьє затримали в Парижі через висунуті проти нього звинувачення в сексуальному насильстві.

Про це повідомляє BFMTV.

Наразі французький актор у поліцейському відділку, де його допитують.

Його звинувачують дві жінки. Інциденти, за їхніми словами, сталися на зйомках двох фільмів у 2014 та у 2021 році. Друга жертва каже, що Депардьє схопив її у коридорі, затиснув між стегнами і почав чіпати за талію, груди та сідниці.

Сам актор усе заперечує.

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Теги: інцидент, світ
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Коментарі 1
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Полоненим ЯК друзям зе-клоуна раша-фашистам зеленська жидобанда платить з держ.бютжету по 10000гр. в місяць а ПЕНСІОНЕРАМ, як ворогам, геноцидно платить мізерні пенсії від 2000 до 5000гр. в місяць...то де справдливість? пенсіонерів зе-банда має гірше за ворогів-рашистів!!! ЩОБ ти зеленський СYЧИЙ ТРИКРАТНИЙ КРАДІЙ НАШИХ мізерних пенсій жид-клоун-зе ПОДОХ В СТРАШНИХ МУКАХ РАЗОМ З ХРЯКОМ-вальцмано-порошенком ВИГРІБНІЙ ГІВНОМ СМЕРДЯЩІЙ ЯМІ!!!!!!! при крадучій пенсії владі всі паразити-депутати пиzдуйте дохлими до злодіїв москаля й кравчука в пекло!!!! депердон вам в поміч
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