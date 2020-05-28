Поліція затримала Жерара Депардьє

Жерара Депардьє затримали в Парижі через висунуті проти нього звинувачення в сексуальному насильстві.



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Наразі французький актор у поліцейському відділку, де його допитують.



Його звинувачують дві жінки. Інциденти, за їхніми словами, сталися на зйомках двох фільмів у 2014 та у 2021 році. Друга жертва каже, що Депардьє схопив її у коридорі, затиснув між стегнами і почав чіпати за талію, груди та сідниці.



Сам актор усе заперечує.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! затримали в Парижі через висунуті проти нього звинувачення в сексуальному насильстві.Про це повідомляє BFMTV Наразіу поліцейському відділку, де його допитують.Його звинувачують дві жінки. Інциденти, за їхніми словами, сталися на зйомках двох фільмів у 2014 та у 2021 році. Друга жертва каже, що Депардьє схопив її у коридорі, затиснув між стегнами і почав чіпати за талію, груди та сідниці.Сам актор усе заперечує.

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