За три місяці кількість не перейменованих вулиць на Волині зменшилась майже на пів сотні





Ці дані на запит Вадим Поздняков.



З його слів, інформацію про перейменування вулиць громадські організації надають на запит місцеві громади. Значно скоротили перелік вулиць, які потребують перейменування у Луцьку, якщо раніше їх було 34, то тепер залишилось 20, додав Вадим Поздняков.



Перелік вулиць у громадах Волині, які ще досі не змінили назви



Іваничівська селищна рада: в Іваничах ще є вулиця 8 березня та Першотравнева; у селі Мишів вулиця 8-Березня.



Литовезька сільська рада: у селі Кречів також є вулиці 8-го Березня та Першотравнева, у Мовниках — Інтернаціональна.



Оваднівська сільська рада: у селі Верба ще живуть на Колгоспній, а в Охнівці на Жовтневій.



Павлівська сільська рада: у селі Грушів є вулиці 1 Травня та 8-го Березня, у Риковичах —8-го Березня, у Старому Порицьку — Першотравнева;



Поромівська сільська рада: у селі Бортнів є вулиця Інтернаціональна, а в Будятичах — 8-го Березня;



Камінь-Каширська міська рада: у місті Камінь-Каширський є вулиця Чкалова, у Бузаках — 8 Березня, у Ворокомле — 1 Травня, в Осівцях — 65-річчя Перемоги.



Маневицька селищна рада: у селі Козлиничі є вулиця Єршова, у Старому Чорторийську — Єршова і Хакімова.



Ковельська міська рада: у місті Ковель є вулиці 1-го травня, 8-го Березня, Бенделіані, Брюлова, Купріна, Мічуріна, Менделєєва, Чайковського; у селі Білин є вулиця 8-го Березня, а у Заріччі — Першотравнева.



Любомльська міська рада: у місті Любомль є вулиця та провулок 1-го Травня та вулиці Власа Мізинця, Воїнів Інтернаціоналістів; у селі Запілля вулиця Власа Мізинця.



Голобська селищна рада: у селі Байківці ще залишилась вулиця Воз’єднання.



Головненська селищна рада: у селищі Головне є вулиці 1-го Травня, Гагаріна, Толстого; у Заболотті — 1-го Травня та Гагаріна; у Заозерному — Колгоспна.



Старовижівська селищна рада: у селищі Стара Вижівка є вулиці Ватутіна, Гагаріна, Горького, Карбишева, Колгоспна, Пушкіна, Федорова; у Борзовій ще є вулиця 8-го Березня; в селі Галина Воля — Колгоспна; у Мизовому — 1-го Травня; у Новій Вижві — провулки 8 Березня та Колгоспний; у селах Поліське та Чевель — вулиці Першотравневі.



Турійська селищна рада: у селищі Турійськ вулиця Першотравнева та провулок Першотравневий; у Купичеві — Дружби Народів та Першого Травня; у селі Обенижі — Гагаріна.



Шацька селищна рада: у селищі Шацьк є вулиці 1 Травня; у Мельниках є вулиці 1 Травня, Колгоспна; у селі Світязь є вулиця 40 років Перемоги, вулиця Жовтнева та провулок Жовтневий.



Дубечненська сільська рада: у селі Кримне залишилась вулиця 8-го Березня.



Забродівська сільська рада: у селі Заброди залишилась вулиця Артема.



Горохівська міська рада: у місті Горохів є вулиця Возз’єднання, Суворова, Чкалова, Я.Галана та провулки Чкалова та Я.Галана.



Ківерцівська міська рада: у місті Ківерці — вулиця Ціолковського.



Луцька міська рада: у місті Луцьку є бульвар Дружби Народів, вулиці 8-го Березня, Балакирева, Бородіна, Брюллова, Вавилова, Глієра, Декабристів, Добролюбова, Єрмолової, Жуковського, Карбишева, Конякіна, Ломоносова, Рахманінова, Трункіна, Чайковського, Чернишевського, провулок Смелякова та проспект Перемоги; у селі Боголюби є вулиця 40 років Перемоги; у Дачному — 1 Травня та Гагаріна; у Жабці — ОК "Товариство садоводів-любителів "Мічурінець"; у Зміїнці є вулиці Возз’єднання, Мічуріна та Першотравнева; в Озерці — вулиця 9 Травня; у Прилуцьку — Жовтнева; у Сирниках — Конякіна.



Торчинська селищна рада: у селищі Торчин є вулиці Ватутіна, Гагаріна, Галана, Мічуріна, Маяковського, Олега Кошового, Островського, Перше Травня, Суворова; у селі Буяни є вулиці 1 Травня та Гагаріна; у селі Гать — Дружби Народів; у селі Кошів — 8-го Березня; у Сарнівці — 8 Березня; у Смолигові — 1 Травня; у селі Тертки — вулиця 1 Травня та Дружби Народів.



Боратинська сільська рада: у селі Гірка Полонка залишалась вулиця Першотравнева.



Городищенська сільська рада: у Чарукові — Першотравнева.

Копачівська сільська рада: у селі Копачівка також є вулиця Першотравнева, а в селі Кроватка — 1 Травня.



Підгайцівська сільська рада: у селах Липини та Романів є вулиці Першотравневі, а в Лищі — Возз’єднання.



Зі слів Вадима Позднякова деякі громади, які були у переліку в січні закінчили процес перейменування вулиць, які цього потребували, зокрема Доросинівська громада. Також багато вулиць декомунізували у селищі Шацьк, якщо раніше до переліку входило вісім вулиць, то нині залишилась лише одна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 9 квітня 130 вулиць на Волині потребують перейменування у зв'язку з процесом декомунізації. На початку 2024 року таких вулиць було 177.Ці дані на запит Суспільного надав голова громадської організації "Світанок"З його слів, інформацію про перейменування вулиць громадські організації надають на запит місцеві громади. Значно скоротили перелік вулиць, які потребують перейменування у Луцьку, якщо раніше їх було 34, то тепер залишилось 20, додав Вадим Поздняков.в Іваничах ще є вулиця 8 березня та Першотравнева; у селі Мишів вулиця 8-Березня.у селі Кречів також є вулиці 8-го Березня та Першотравнева, у Мовниках — Інтернаціональна.у селі Верба ще живуть на Колгоспній, а в Охнівці на Жовтневій.у селі Грушів є вулиці 1 Травня та 8-го Березня, у Риковичах —8-го Березня, у Старому Порицьку — Першотравнева;у селі Бортнів є вулиця Інтернаціональна, а в Будятичах — 8-го Березня;у місті Камінь-Каширський є вулиця Чкалова, у Бузаках — 8 Березня, у Ворокомле — 1 Травня, в Осівцях — 65-річчя Перемоги.у селі Козлиничі є вулиця Єршова, у Старому Чорторийську — Єршова і Хакімова.у місті Ковель є вулиці 1-го травня, 8-го Березня, Бенделіані, Брюлова, Купріна, Мічуріна, Менделєєва, Чайковського; у селі Білин є вулиця 8-го Березня, а у Заріччі — Першотравнева.у місті Любомль є вулиця та провулок 1-го Травня та вулиці Власа Мізинця, Воїнів Інтернаціоналістів; у селі Запілля вулиця Власа Мізинця.у селі Байківці ще залишилась вулиця Воз’єднання.у селищі Головне є вулиці 1-го Травня, Гагаріна, Толстого; у Заболотті — 1-го Травня та Гагаріна; у Заозерному — Колгоспна.у селищі Стара Вижівка є вулиці Ватутіна, Гагаріна, Горького, Карбишева, Колгоспна, Пушкіна, Федорова; у Борзовій ще є вулиця 8-го Березня; в селі Галина Воля — Колгоспна; у Мизовому — 1-го Травня; у Новій Вижві — провулки 8 Березня та Колгоспний; у селах Поліське та Чевель — вулиці Першотравневі.у селищі Турійськ вулиця Першотравнева та провулок Першотравневий; у Купичеві — Дружби Народів та Першого Травня; у селі Обенижі — Гагаріна.у селищі Шацьк є вулиці 1 Травня; у Мельниках є вулиці 1 Травня, Колгоспна; у селі Світязь є вулиця 40 років Перемоги, вулиця Жовтнева та провулок Жовтневий.у селі Кримне залишилась вулиця 8-го Березня.у селі Заброди залишилась вулиця Артема.у місті Горохів є вулиця Возз’єднання, Суворова, Чкалова, Я.Галана та провулки Чкалова та Я.Галана.у місті Ківерці — вулиця Ціолковського.у місті Луцьку є бульвар Дружби Народів, вулиці 8-го Березня, Балакирева, Бородіна, Брюллова, Вавилова, Глієра, Декабристів, Добролюбова, Єрмолової, Жуковського, Карбишева, Конякіна, Ломоносова, Рахманінова, Трункіна, Чайковського, Чернишевського, провулок Смелякова та проспект Перемоги; у селі Боголюби є вулиця 40 років Перемоги; у Дачному — 1 Травня та Гагаріна; у Жабці — ОК "Товариство садоводів-любителів "Мічурінець"; у Зміїнці є вулиці Возз’єднання, Мічуріна та Першотравнева; в Озерці — вулиця 9 Травня; у Прилуцьку — Жовтнева; у Сирниках — Конякіна.у селищі Торчин є вулиці Ватутіна, Гагаріна, Галана, Мічуріна, Маяковського, Олега Кошового, Островського, Перше Травня, Суворова; у селі Буяни є вулиці 1 Травня та Гагаріна; у селі Гать — Дружби Народів; у селі Кошів — 8-го Березня; у Сарнівці — 8 Березня; у Смолигові — 1 Травня; у селі Тертки — вулиця 1 Травня та Дружби Народів.у селі Гірка Полонка залишалась вулиця Першотравнева.у Чарукові — Першотравнева.Копачівська сільська рада: у селі Копачівка також є вулиця Першотравнева, а в селі Кроватка — 1 Травня.у селах Липини та Романів є вулиці Першотравневі, а в Лищі — Возз’єднання.Зі слів Вадима Позднякова деякі громади, які були у переліку в січні закінчили процес перейменування вулиць, які цього потребували, зокрема Доросинівська громада. Також багато вулиць декомунізували у селищі Шацьк, якщо раніше до переліку входило вісім вулиць, то нині залишилась лише одна.

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