Російські війська отримали завдання захопити Часів Яр до 9 травня, – Сирський

Російські війська отримали завдання захопити Часів Яр до 9 травня, – Сирський
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявляє, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Про це передає Укрінформ.

"Працював на іншому, дуже важливому та небезпечному напрямку. Ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації", - наголосив Сирський.

Він підкреслив, що реалізації планів росіян заважає героїчна оборона бригад, які "буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога".

"Використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії", - повідомив генерал.

Разом з тим, заявив Сирський, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило завдання своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

"З метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ", - повідомив головнокомандувач.

За його словами, головний висновок із його дводенної роботи на фронті - необхідність підвищення якості підготовки, у тому числі морально-психологічної складової, нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу росіян.

"Продовжуємо проведення організаційних заходів з упором на підвищення ефективності управління, виключення дублювання, направлення вивільнених ресурсів на забезпечення бойових частин та підрозділів. Головна задача цих заходів ‐ нарощування боєздатності наших військ, збереження життя наших воїнів, зриву планів ворога, забезпечення підготовки резервів", - підкреслив Сирський.

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Теги: росія, Часів Яр
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