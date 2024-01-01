Погода у Луцьку на завтра, 15 квітня
Сьогодні, 20:00
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 7° до 13°.
Народний прогноз погоди: До середини квітня закінчувались зимові припаси. У народі говорили: «Нічого немає, ні кришки, ні зерна, ні краплі». Наші пращури вважали: якщо у цей день весняні води течуть повільно, лід тоне, значить, буде тяжко людям цього року.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 7° до 13°.
Народний прогноз погоди: До середини квітня закінчувались зимові припаси. У народі говорили: «Нічого немає, ні кришки, ні зерна, ні краплі». Наші пращури вважали: якщо у цей день весняні води течуть повільно, лід тоне, значить, буде тяжко людям цього року.
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