Погода у Луцьку на завтра, 15 квітня

Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 7° до 13°.До середини квітня закінчувались зимові припаси. У народі говорили: «Нічого немає, ні кришки, ні зерна, ні краплі». Наші пращури вважали: якщо у цей день весняні води течуть повільно, лід тоне, значить, буде тяжко людям цього року.