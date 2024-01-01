«Оглядове колесо» у луцькому парку встановлять на новому місці: коли його запустять





Про це розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль, –



Наразі у луцькому парку працює лише частина атракціонів. Адже зараз лише квітень. З часом їх буде більше. Щодо «Оглядового колеса», то воно демонтоване підприємцем для ремонту.



Підприємець має почистити колесо, пофарбувати, встановити нові кабінки з освітленням. І вже після цього його встановлять у парку.



Зазначається, що під оновлене «Оглядове колесо» залили новий фундамент. Очікується, що атракціон трохи змістять, оскільки на попередньому місці високі дерева заважали огляду.



Підприємець планує запустити відремонтоване «Оглядове колесо» на початку літа. Проте Борис Смаль вважає, що це може зайняти більше часу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Влітку в центральному парку Луцька встановлять оновлене та відремонтоване «Оглядове колесо».Про це розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради, – повідомляє ВолиньUA.Наразі у луцькому парку працює лише частина атракціонів. Адже зараз лише квітень. З часом їх буде більше. Щодо «Оглядового колеса», то воно демонтоване підприємцем для ремонту.Підприємець має почистити колесо, пофарбувати, встановити нові кабінки з освітленням. І вже після цього його встановлять у парку.Зазначається, що під оновлене «Оглядове колесо» залили новий фундамент. Очікується, що атракціон трохи змістять, оскільки на попередньому місці високі дерева заважали огляду.Підприємець планує запустити відремонтоване «Оглядове колесо» на початку літа. Проте Борис Смаль вважає, що це може зайняти більше часу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію