Рейтинг корупціонерів: яке місце посідає Волинь
Сьогодні, 20:25
2,4 тис. осіб потрапили до Реєстру корупціонерів у 2023 році. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком.
Найбагатшим на корупцію регіоном виявилися Львівщина та Київщина. А найпопулярніша причина потрапляння до реєстру – пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі, пише Опендабот, передає ВСН.
2420 осіб потрапили до Реєстру корупціонерів торік. Це аж на 65% менше, аніж у довоєнний 2021 рік. Тоді перелік поповнився на майже 7 тисяч записів.
За даними НАЗК, Волинська область на 13-ому місці – 90 записів.
У 2021 році, переважно, люди потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями — 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку великої війни НАЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.
Тож у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі — 38,2% та 53,1% випадків відповідно.
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Найбагатшим на корупцію регіоном виявилися Львівщина та Київщина. А найпопулярніша причина потрапляння до реєстру – пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі, пише Опендабот, передає ВСН.
2420 осіб потрапили до Реєстру корупціонерів торік. Це аж на 65% менше, аніж у довоєнний 2021 рік. Тоді перелік поповнився на майже 7 тисяч записів.
За даними НАЗК, Волинська область на 13-ому місці – 90 записів.
У 2021 році, переважно, люди потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями — 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку великої війни НАЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.
Тож у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі — 38,2% та 53,1% випадків відповідно.
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