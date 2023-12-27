Рейтинг корупціонерів: яке місце посідає Волинь





Найбагатшим на корупцію регіоном виявилися Львівщина та Київщина. А найпопулярніша причина потрапляння до реєстру – пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі, пише Опендабот, передає



2420 осіб потрапили до Реєстру корупціонерів торік. Це аж на 65% менше, аніж у довоєнний 2021 рік. Тоді перелік поповнився на майже 7 тисяч записів.



За даними НАЗК, Волинська область на 13-ому місці – 90 записів.





У 2021 році, переважно, люди потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями — 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку великої війни НАЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.



Тож у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі — 38,2% та 53,1% випадків відповідно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2,4 тис. осіб потрапили до Реєстру корупціонерів у 2023 році. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком.Найбагатшим на корупцію регіоном виявилися Львівщина та Київщина. А найпопулярніша причина потрапляння до реєстру – пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі, пише Опендабот, передає ВСН 2420 осіб потрапили до Реєстру корупціонерів торік. Це аж на 65% менше, аніж у довоєнний 2021 рік. Тоді перелік поповнився на майже 7 тисяч записів.За даними НАЗК, Волинська область на 13-ому місці – 90 записів.У 2021 році, переважно, люди потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями — 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку великої війни НАЗК не перевіряли декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.Тож у 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі — 38,2% та 53,1% випадків відповідно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію