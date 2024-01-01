«Розносять в пух і в прах Віталіка»: волинянин пройшов до наступного етапу кулінарного шоу «МастерШеф»

Віталій Наливайко залишається у кулінарному проєкті «МастерШеф».



У суботу, 13 квітня, відбувся 10 випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», передає



Виявилося, що у цей день у Віталія був день народження.



Цього тижня Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський перевіряли швидкість, кулінарну логіку та сконцентрованість учасників проєкту Мастер Шеф 2024. У першому конкурсі кулінари готуватили індивідуальні страви, але з кожним новим етапом готування будуть обмежені кількістю вільних місць за столами. Під час першого конкурсу Віталій Наливайко забув головний інгредієнт - перепілку, тому він був змушений повернутися на перший етап.



На третьому етапі конкурсу Віталій змагався за першість з конкуренткою. За словами учасників груп у нього була гірша презентація, проте він встиг перший закінчити свою страву, тому чорний фартух одягнула його суперниця.



Судді розкритикували страву волинянина, сказавши, що у ризотто завеликі шматки, недостатньо приправ. Володимир Ярославський сказав, що Віталик дуже його розчарував.



«Розносять в пух і в прах Віталіка», - прокоментував це волинянин.



«У Віталіка тепер навіть вуса сумні», - зазначили інші учасники.



У першому випробуванні за невдалу страву волинянин отримав чорний фартух.



Під час другого випробування шоу «МастерШеф» три команди кухарів готували три різні страви, отримуючи поради й натяки капітанів без слів. Лідери команд могли лише спостерігати за кулінарними процесами в таємній кімнаті, а також залишали підказки для підопічних, коли вони тричі залишали кухню. Волинянин опинився у команді, яка невдало приготувала бургер.



У третьому конкурсі власники чорних фартухів разом готували кілька страв. Кожна робоча поверхня відповідала одній страві, а аматори готували за ними доти, поки судді не зроблять звуковий сигнал. Після сигналу кулінари мали перейти до іншої страви і столу, щоб продовжити чужу страву. Віталій у цьому конкурсі зумів повернути свій білий фартух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель села Велика Глуша Камінь-Каширського району на Волинізалишається у кулінарному проєкті «МастерШеф».У суботу, 13 квітня, відбувся 10 випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», передає ВСН Виявилося, що у цей день у Віталія був день народження.Цього тижнятаперевіряли швидкість, кулінарну логіку та сконцентрованість учасників проєкту Мастер Шеф 2024. У першому конкурсі кулінари готуватили індивідуальні страви, але з кожним новим етапом готування будуть обмежені кількістю вільних місць за столами. Під час першого конкурсу Віталій Наливайко забув головний інгредієнт - перепілку, тому він був змушений повернутися на перший етап.На третьому етапі конкурсу Віталій змагався за першість з конкуренткою. За словами учасників груп у нього була гірша презентація, проте він встиг перший закінчити свою страву, тому чорний фартух одягнула його суперниця.Судді розкритикували страву волинянина, сказавши, що у ризотто завеликі шматки, недостатньо приправ. Володимир Ярославський сказав, що Віталик дуже його розчарував.«Розносять в пух і в прах Віталіка», - прокоментував це волинянин.«У Віталіка тепер навіть вуса сумні», - зазначили інші учасники.У першому випробуванні за невдалу страву волинянин отримав чорний фартух.Під час другого випробування шоу «МастерШеф» три команди кухарів готували три різні страви, отримуючи поради й натяки капітанів без слів. Лідери команд могли лише спостерігати за кулінарними процесами в таємній кімнаті, а також залишали підказки для підопічних, коли вони тричі залишали кухню. Волинянин опинився у команді, яка невдало приготувала бургер.У третьому конкурсі власники чорних фартухів разом готували кілька страв. Кожна робоча поверхня відповідала одній страві, а аматори готували за ними доти, поки судді не зроблять звуковий сигнал. Після сигналу кулінари мали перейти до іншої страви і столу, щоб продовжити чужу страву. Віталій у цьому конкурсі зумів повернути свій білий фартух.

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