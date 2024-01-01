«Розносять в пух і в прах Віталіка»: волинянин пройшов до наступного етапу кулінарного шоу «МастерШеф»
Сьогодні, 22:18
Житель села Велика Глуша Камінь-Каширського району на Волині Віталій Наливайко залишається у кулінарному проєкті «МастерШеф».
У суботу, 13 квітня, відбувся 10 випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», передає ВСН.
Виявилося, що у цей день у Віталія був день народження.
Цього тижня Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський перевіряли швидкість, кулінарну логіку та сконцентрованість учасників проєкту Мастер Шеф 2024. У першому конкурсі кулінари готуватили індивідуальні страви, але з кожним новим етапом готування будуть обмежені кількістю вільних місць за столами. Під час першого конкурсу Віталій Наливайко забув головний інгредієнт - перепілку, тому він був змушений повернутися на перший етап.
На третьому етапі конкурсу Віталій змагався за першість з конкуренткою. За словами учасників груп у нього була гірша презентація, проте він встиг перший закінчити свою страву, тому чорний фартух одягнула його суперниця.
Судді розкритикували страву волинянина, сказавши, що у ризотто завеликі шматки, недостатньо приправ. Володимир Ярославський сказав, що Віталик дуже його розчарував.
«Розносять в пух і в прах Віталіка», - прокоментував це волинянин.
«У Віталіка тепер навіть вуса сумні», - зазначили інші учасники.
У першому випробуванні за невдалу страву волинянин отримав чорний фартух.
Під час другого випробування шоу «МастерШеф» три команди кухарів готували три різні страви, отримуючи поради й натяки капітанів без слів. Лідери команд могли лише спостерігати за кулінарними процесами в таємній кімнаті, а також залишали підказки для підопічних, коли вони тричі залишали кухню. Волинянин опинився у команді, яка невдало приготувала бургер.
У третьому конкурсі власники чорних фартухів разом готували кілька страв. Кожна робоча поверхня відповідала одній страві, а аматори готували за ними доти, поки судді не зроблять звуковий сигнал. Після сигналу кулінари мали перейти до іншої страви і столу, щоб продовжити чужу страву. Віталій у цьому конкурсі зумів повернути свій білий фартух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У суботу, 13 квітня, відбувся 10 випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», передає ВСН.
Виявилося, що у цей день у Віталія був день народження.
Цього тижня Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський перевіряли швидкість, кулінарну логіку та сконцентрованість учасників проєкту Мастер Шеф 2024. У першому конкурсі кулінари готуватили індивідуальні страви, але з кожним новим етапом готування будуть обмежені кількістю вільних місць за столами. Під час першого конкурсу Віталій Наливайко забув головний інгредієнт - перепілку, тому він був змушений повернутися на перший етап.
На третьому етапі конкурсу Віталій змагався за першість з конкуренткою. За словами учасників груп у нього була гірша презентація, проте він встиг перший закінчити свою страву, тому чорний фартух одягнула його суперниця.
Судді розкритикували страву волинянина, сказавши, що у ризотто завеликі шматки, недостатньо приправ. Володимир Ярославський сказав, що Віталик дуже його розчарував.
«Розносять в пух і в прах Віталіка», - прокоментував це волинянин.
«У Віталіка тепер навіть вуса сумні», - зазначили інші учасники.
У першому випробуванні за невдалу страву волинянин отримав чорний фартух.
Під час другого випробування шоу «МастерШеф» три команди кухарів готували три різні страви, отримуючи поради й натяки капітанів без слів. Лідери команд могли лише спостерігати за кулінарними процесами в таємній кімнаті, а також залишали підказки для підопічних, коли вони тричі залишали кухню. Волинянин опинився у команді, яка невдало приготувала бургер.
У третьому конкурсі власники чорних фартухів разом готували кілька страв. Кожна робоча поверхня відповідала одній страві, а аматори готували за ними доти, поки судді не зроблять звуковий сигнал. Після сигналу кулінари мали перейти до іншої страви і столу, щоб продовжити чужу страву. Віталій у цьому конкурсі зумів повернути свій білий фартух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Земля, квартири, гроші та авто: що в декларації Олицього селищного голови Прендецького
Сьогодні, 23:22
«Розносять в пух і в прах Віталіка»: волинянин пройшов до наступного етапу кулінарного шоу «МастерШеф»
Сьогодні, 22:18
Рейтинг корупціонерів: яке місце посідає Волинь
Сьогодні, 20:25
Погода у Луцьку на завтра, 15 квітня
Сьогодні, 20:00