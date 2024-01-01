Земля, квартири, гроші та авто: що в декларації Олицього селищного голови Прендецького

Олександр Прендецький у 2023 році заробив майже пів мільйона, зберігав готівкою декілька десятків тисяч доларів та гривень. Проте більшість майна, що вказане у декларації політика, зареєстроване на дружині.



Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій, передає



У своєму «щорічному звіті» очільник Олицької громади вказав дружину Аліну Прендецьку, доньку Поліну та сина Матвія.



Минулого року на посаді керівника громади пан Олександр заробив 429 747 гривень. В середньому це десь по 36 тисяч гривень за місяць. Окрім того, йому нарахували ще й відрядні за кордон – 57 190 гривень. Також він зберігав 30 тисяч доларів та 50 тисяч гривень готівкою. З 2017 року Прендецький володіє причепом. На цьому статки голови Олицької селищної ради закінчилися.



Рештою ж майна володія дружина Аліна, а деяким навіть донька.



Так, у 2023 році Аліна Прендецька, згідно з декларацією чоловіка, отримала 133 тисячі гривень доходу від відчудження рухомого майна. У готівці жінка зберігає 9 500 доларів. Ба більше, їй нараховували соцдопомогу по догляду за дитиною, про точної суми в декларації не вказано. Того ж 2023 року у її власності опинилась автівка AUDI Q5 2015 року. Разом з тим дружина очільника Олицької громади володіє:



з травня 2017 року квартирою. Площа помешкання – 42,8 м2, а його вартість – 30 тисяч гривень (вартість на дату набуття права);

з жовтня 2017 року житловим будинком. Його площа – 41 м2, а вартість на дату набуття права – 24 805 гривень;

з листопада 2021 року земельною ділянкою, площа якої становить 2 500 м2. Вартість землі не вказана.



У власності доньки ж у 2021 році опинилася квартира у Луцьку. Загальна площа житла – 44,7 м2, а вартість на дату набуття права, згідно з декларацією, – 615 480 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Олицький селищний головау 2023 році заробив майже пів мільйона, зберігав готівкою декілька десятків тисяч доларів та гривень. Проте більшість майна, що вказане у декларації політика, зареєстроване на дружині.Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій, передає Конкурент У своєму «щорічному звіті» очільник Олицької громади вказав дружину, донькута синаМинулого року на посаді керівника громади пан Олександр заробив 429 747 гривень. В середньому це десь по 36 тисяч гривень за місяць. Окрім того, йому нарахували ще й відрядні за кордон – 57 190 гривень. Також він зберігав 30 тисяч доларів та 50 тисяч гривень готівкою. З 2017 року Прендецький володіє причепом. На цьому статки голови Олицької селищної ради закінчилися.Рештою ж майна володія дружина, а деяким навіть донька.Так, у 2023 році Аліна Прендецька, згідно з декларацією чоловіка, отримала 133 тисячі гривень доходу від відчудження рухомого майна. У готівці жінка зберігає 9 500 доларів. Ба більше, їй нараховували соцдопомогу по догляду за дитиною, про точної суми в декларації не вказано. Того ж 2023 року у її власності опинилась автівка AUDI Q5 2015 року. Разом з тим дружина очільника Олицької громади володіє:з травня 2017 року квартирою. Площа помешкання – 42,8 м2, а його вартість – 30 тисяч гривень (вартість на дату набуття права);з жовтня 2017 року житловим будинком. Його площа – 41 м2, а вартість на дату набуття права – 24 805 гривень;з листопада 2021 року земельною ділянкою, площа якої становить 2 500 м2. Вартість землі не вказана.У власності доньки ж у 2021 році опинилася квартира у Луцьку. Загальна площа житла – 44,7 м2, а вартість на дату набуття права, згідно з декларацією, – 615 480 гривень.

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