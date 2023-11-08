Відійшла у вічність викладачка луцького вишу
Сьогодні, 01:30
Обірвалося життя викладачки Волинського національного університету імені Лесі Українки Наталії Зінчук.
Про це повідомили на кафедрі, передає ВСН.
14 квітня, відійшла у вічність старша викладачка кафедри хореографії ВНУ імені Лесі Українки, членкиня Національної хореографічної спілки України Наталія Володимирівна Захарчук.
«Світла пам'ять прекрасній людині і чудовому викладачу. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким в непомірній втраті», - йдеться в дописі.
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Про це повідомили на кафедрі, передає ВСН.
14 квітня, відійшла у вічність старша викладачка кафедри хореографії ВНУ імені Лесі Українки, членкиня Національної хореографічної спілки України Наталія Володимирівна Захарчук.
«Світла пам'ять прекрасній людині і чудовому викладачу. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким в непомірній втраті», - йдеться в дописі.
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