Відійшла у вічність викладачка луцького вишу

Відійшла у вічність викладачка луцького вишу
Обірвалося життя викладачки Волинського національного університету імені Лесі Українки Наталії Зінчук.

Про це повідомили на кафедрі, передає ВСН.

14 квітня, відійшла у вічність старша викладачка кафедри хореографії ВНУ імені Лесі Українки, членкиня Національної хореографічної спілки України Наталія Володимирівна Захарчук.

«Світла пам'ять прекрасній людині і чудовому викладачу. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким в непомірній втраті», - йдеться в дописі.

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Теги: смерть, викладачка, ВНУ
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