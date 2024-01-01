Атракціони в центральному парку Луцька: що працює і скільки коштує
Сьогодні, 05:11
Гарна весняна погода – чудова нагода провести вихідні разом з родиною. Один з варіантів – піти з дітьми на атракціони до Центрального парку у Луцьку.
Журналісти сайту «Конкурент» пройшлись парком, та глянули, які ціни на дитячі розваги, та що вже запрацювало.
Нагадаємо, що розбирати старі атракціони у парку почали ще в березні. Їх демонтували у рамках реставрації, яку здійснює новий орендар. Договір підписали на п'ять років. Однією з умов договору було проведення ремонтних робіт та поточне обслуговування атракціонів коштом підприємця, а також їх повторне експертне обстеження для подальшої експлуатації.
У парку вже працюють дитячі каруселі, батути, автодром, та й інші цікаві атракціони. Знайти розвагу до душі тут можуть як дорослі, так і найменші відвідувачі. Ціни стартують від 60 до 160 гривень.
Придбати квитки на атракціони можна у касах, яких є кілька на території. Працюють вони з 10:00 до 21:00.
Ціни на атракціони у центральному парку:
Батути тут є різні: ціни від 50 грн за 10 хвилин і до безліміту за 160 грн,
Дитячі роботи – 70 грн за 3 хв,
Пожежна машина – 80 грн за 3 хв,
Ланцюгова карусель – 80 грн за 3 хв,
Лебеді (дорослі) – 80 грн за 3 хв, а дитячі – 60 грн за 3 хв.
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Журналісти сайту «Конкурент» пройшлись парком, та глянули, які ціни на дитячі розваги, та що вже запрацювало.
Нагадаємо, що розбирати старі атракціони у парку почали ще в березні. Їх демонтували у рамках реставрації, яку здійснює новий орендар. Договір підписали на п'ять років. Однією з умов договору було проведення ремонтних робіт та поточне обслуговування атракціонів коштом підприємця, а також їх повторне експертне обстеження для подальшої експлуатації.
У парку вже працюють дитячі каруселі, батути, автодром, та й інші цікаві атракціони. Знайти розвагу до душі тут можуть як дорослі, так і найменші відвідувачі. Ціни стартують від 60 до 160 гривень.
Придбати квитки на атракціони можна у касах, яких є кілька на території. Працюють вони з 10:00 до 21:00.
Ціни на атракціони у центральному парку:
Батути тут є різні: ціни від 50 грн за 10 хвилин і до безліміту за 160 грн,
Дитячі роботи – 70 грн за 3 хв,
Пожежна машина – 80 грн за 3 хв,
Ланцюгова карусель – 80 грн за 3 хв,
Лебеді (дорослі) – 80 грн за 3 хв, а дитячі – 60 грн за 3 хв.
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