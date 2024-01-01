Атракціони в центральному парку Луцька: що працює і скільки коштує

Атракціони в центральному парку Луцька: що працює і скільки коштує
Гарна весняна погода – чудова нагода провести вихідні разом з родиною. Один з варіантів – піти з дітьми на атракціони до Центрального парку у Луцьку.

Журналісти сайту «Конкурент» пройшлись парком, та глянули, які ціни на дитячі розваги, та що вже запрацювало.

Нагадаємо, що розбирати старі атракціони у парку почали ще в березні. Їх демонтували у рамках реставрації, яку здійснює новий орендар. Договір підписали на п'ять років. Однією з умов договору було проведення ремонтних робіт та поточне обслуговування атракціонів коштом підприємця, а також їх повторне експертне обстеження для подальшої експлуатації.

У парку вже працюють дитячі каруселі, батути, автодром, та й інші цікаві атракціони. Знайти розвагу до душі тут можуть як дорослі, так і найменші відвідувачі. Ціни стартують від 60 до 160 гривень.

Придбати квитки на атракціони можна у касах, яких є кілька на території. Працюють вони з 10:00 до 21:00.

Ціни на атракціони у центральному парку:
Батути тут є різні: ціни від 50 грн за 10 хвилин і до безліміту за 160 грн,
Дитячі роботи – 70 грн за 3 хв,
Пожежна машина – 80 грн за 3 хв,
Ланцюгова карусель – 80 грн за 3 хв,
Лебеді (дорослі) – 80 грн за 3 хв, а дитячі – 60 грн за 3 хв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: атракціони, луцьк, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Атракціони в центральному парку Луцька: що працює і скільки коштує
Сьогодні, 05:11
Чому у Луцьку щороку купують рослини, а не висаджують багаторічні
Сьогодні, 03:14
Відійшла у вічність викладачка луцького вишу
Сьогодні, 01:30
15 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Земля, квартири, гроші та авто: що в декларації Олицього селищного голови Прендецького
14 квітень, 23:22
Схожі новини
Сезон відкрито: скільки коштує полуниця на ринках Луцька Сезон відкрито: скільки коштує полуниця на ринках Луцька
11 квітень, 01:30
Скільки коштує паска у магазинах та пекарнях Луцька Скільки коштує паска у магазинах та пекарнях Луцька
08 квітень, 01:30
За скільки на луцькому ринку можна купити овочі. ВІДЕО За скільки на луцькому ринку можна купити овочі. ВІДЕО
15 березень, 03:42
Скільки коштує цукор та борошно на луцькому ринку. ВІДЕО Скільки коштує цукор та борошно на луцькому ринку. ВІДЕО
08 лютий, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Атракціони в центральному парку Луцька: що працює і скільки коштує
Сьогодні, 05:11
 0
Чому у Луцьку щороку купують рослини, а не висаджують багаторічні
Сьогодні, 03:14
 0
Відійшла у вічність викладачка луцького вишу
Сьогодні, 01:30
 0
15 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Земля, квартири, гроші та авто: що в декларації Олицього селищного голови Прендецького
14 квітень, 23:22
 0
Медіа
відео
1/8