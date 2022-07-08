Чому у Луцьку щороку купують рослини, а не висаджують багаторічні

Микола Осіюк 5 квітня звітував на засіданні робочої групи з моніторингу закупівель із високим рівнем ризиків.



Зменшити щорічні витрати на озеленення може допомогти перехід на багаторічні рослини, розповів Любомир Дмитришин. Він у 2021-му ініціював внесення цих змін, але тоді ідея не знайшла підтримки у лучан.



Що пропонують громадські активісти



"Якщо у 2017 році на озеленення витрачали трохи більше мільйона гривень, а в 24 році витрачають більше 11 мільйонів гривень — то ми розуміємо, що інфляція не збільшилась в 11 разів. Тобто, що в нас містилися наші пріоритети і ми просто зараз дозволяємо собі втрачати такі величезні гроші, незважаючи на повномасштабне вторгнення", — каже Любомир Дмитришин.



Члени громадської організації нині проводять дослідження щодо ефективності озеленення Луцька та інших міст. За приклад взяли Вінницю, Львів та Рівне, де почали висаджувати багаторічні рослини.



"В Рівному це економія в 5 разів. Оскільки догляд за однорічними рослинами і за багаторічними рослинами приблизно однаковий. За їхніми підрахунками, метр квадратний багаторічного догляду за багаторічною рослиною це 255 грн, за метр квадратний, а за підрахунками нашого комунального підприємства "Парки та сквери міста Луцьк" — 312 грн", — додав Дмитришин.



Наразі члени ГО розробляють проєкт благоустрою скверу біля готелю "Профспілковий" у Луцьку, щоб показати на прикладі однієї території, як буде виглядати озеленення багаторічними рослинами.



Як на пропозицію реагують комунальники



Зі слів директора комунального підприємства "Парки і сквери" Олександра Михалуся, в річну суму у понад 11 мільйонів входять посадка квітів і кущів і їх придбання.



Щодо ідеї садити у Луцьку багаторічні рослини, комунальник каже: вони теж потребують догляду. Водночас визнає — з часом це може окупитися.



"Ціна багаторічних дорожча, але на майбутнє за років три воно окупляється, але догляд за ними потрібний не менший, ніж за однорічними. Як на мене, то їх варто використовувати в паркових зонах. Торік в парку 900-річчя ми садили 150 метрів форзиції, які були дітьми успішно видалені", — каже Олександр Михалусь.



Як розповів у коментарі Суспільному керівник міського департаменту ЖКГ Микола Осіюк, у попередні роки на озеленення Луцька з бюджету витрачали від 15 до 17 мільйонів гривень. Цьогоріч закладена сума менша, ніж витрачали до повномасштабної війни. "Будемо старатися переходити на багаторічники, хоча їх також, якщо хто із жінок має клумби, то знає, що їх треба полоти, утримувати, поливати, доглядати, підсипати і так далі", — сказав посадовець.

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