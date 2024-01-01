На Волині два тижні не курсуватиме електричка до Ягодина

На Волині два тижні не курсуватиме електричка до Ягодина
На Волині тимчасово не курсуватиме приміський поїзд Ковель — Ягодин — Ковель. Рух в обох напрямках припинять орієнтовно на два тижні.

Про це йдеться на офіційному сайті Львівської залізниці, пише Суспільне.

Зміни в розкладі руху тимчасові. Рейсів не буде з 15 до 20 квітня та з 22 до 27 квітня.

Як повідомила Суспільному телефоном чергова Ковельського залізничного вокзалу, приміський поїзд призупинить рух у зв'язку з технічними причинами, зокрема через ремонт колії.
На Волині два тижні не курсуватиме електричка до Ягодина

Пасажирів електрички просять врахувати зміни під час планування подорожей на сполученні від Ковеля до Ягодина. Після 27 квітня графік руху залишиться попереднім.

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Теги: Волинь, електричка, Ягодин
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