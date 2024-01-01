На Волині два тижні не курсуватиме електричка до Ягодина
Сьогодні, 17:22
На Волині тимчасово не курсуватиме приміський поїзд Ковель — Ягодин — Ковель. Рух в обох напрямках припинять орієнтовно на два тижні.
Про це йдеться на офіційному сайті Львівської залізниці, пише Суспільне.
Зміни в розкладі руху тимчасові. Рейсів не буде з 15 до 20 квітня та з 22 до 27 квітня.
Як повідомила Суспільному телефоном чергова Ковельського залізничного вокзалу, приміський поїзд призупинить рух у зв'язку з технічними причинами, зокрема через ремонт колії.
Пасажирів електрички просять врахувати зміни під час планування подорожей на сполученні від Ковеля до Ягодина. Після 27 квітня графік руху залишиться попереднім.
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Про це йдеться на офіційному сайті Львівської залізниці, пише Суспільне.
Зміни в розкладі руху тимчасові. Рейсів не буде з 15 до 20 квітня та з 22 до 27 квітня.
Як повідомила Суспільному телефоном чергова Ковельського залізничного вокзалу, приміський поїзд призупинить рух у зв'язку з технічними причинами, зокрема через ремонт колії.
Пасажирів електрички просять врахувати зміни під час планування подорожей на сполученні від Ковеля до Ягодина. Після 27 квітня графік руху залишиться попереднім.
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