Кличко передав бійцям бригади «Рубіж» пів тисячі FPV-дронів від киян

Віталій Кличко відвідав бійців батальйону «Свобода» та передав 500 FPV-дронів від громади Києва.



Про це він



«Іще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці, вирушили на фронт бійцям 4 бригади Нацгвардії «Рубіж». Сьогодні відвідав військових. Зокрема, зустрівся з бійцями батальйону «Свобода», що воюють в складі цієї бригади», - повідомив Віталій Кличко.



Він відзначив, що батальйон «Свобода» вийшов із зони бойових дій на ротацію. А дрони, придбані за кошти Києва, відправляться на фронт, де зараз бʼються з ворогом інші батальйони 4 бригади «Рубіж».



«Ми постійно допомагаємо нашим захисникам. І я не раз відвозив на передову допомогу, яку ми залучаємо з позабюджетних коштів. А з бюджету громади Києва 4 бригаді від початку повномасштабної війни виділили майже 500 млн гривень. Це - кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. І за них бійці раніше закупили, зокрема, майже 1000 БпЛА, системи РЕБ, радіостанції та інше необхідне оснащення», - наголосив Кличко.



Мер Києва також вручив бійцям батальйону «Свобода» відзнаки від столиці та подякував за мужність. І запевнив, що громада Києва продовжить допомагати всім військовим, які захищають Україну.



Раніше Кличко повідомляв, що з початку року Київ виділив на допомогу силам оборони понад 6,5 млрд грн.



Минулого року з бюджету столиці на потреби ЗСУ було витрачено майже 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки витратили усі інші обласні центри разом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києвавідвідав бійців батальйону «Свобода» та передав 500 FPV-дронів від громади Києва.Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.«Іще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці, вирушили на фронт бійцям 4 бригади Нацгвардії «Рубіж». Сьогодні відвідав військових. Зокрема, зустрівся з бійцями батальйону «Свобода», що воюють в складі цієї бригади», - повідомив Віталій Кличко.Він відзначив, що батальйон «Свобода» вийшов із зони бойових дій на ротацію. А дрони, придбані за кошти Києва, відправляться на фронт, де зараз бʼються з ворогом інші батальйони 4 бригади «Рубіж».«Ми постійно допомагаємо нашим захисникам. І я не раз відвозив на передову допомогу, яку ми залучаємо з позабюджетних коштів. А з бюджету громади Києва 4 бригаді від початку повномасштабної війни виділили майже 500 млн гривень. Це - кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. І за них бійці раніше закупили, зокрема, майже 1000 БпЛА, системи РЕБ, радіостанції та інше необхідне оснащення», - наголосив Кличко.Мер Києва також вручив бійцям батальйону «Свобода» відзнаки від столиці та подякував за мужність. І запевнив, що громада Києва продовжить допомагати всім військовим, які захищають Україну.Раніше Кличко повідомляв, що з початку року Київ виділив на допомогу силам оборони понад 6,5 млрд грн.Минулого року з бюджету столиці на потреби ЗСУ було витрачено майже 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки витратили усі інші обласні центри разом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію