Автівка врізалася у зупинку: на Волині в аварії загинув військовослужбовець
Сьогодні, 13:34
У селі Шменьки, що на Ратнівщині, сталася смертельна ДТП, у якій загинув 23-річний військовослужбовець. Сьогодні, 12 квітня, відбудеться поховання воїна.
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Сьогодні, 12 квітня, відбудеться поховання військовослужбовця Пашука Назарія Петровича, який трагічно загинув у автокатастрофі поблизу села Шменьки.
Від дому траурний кортеж виїжджатиме орієнтовно о 13.00. Вічна памʼять загиблому. Висловлюємо щирі співчуття батькам і родині", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Ратнівщині легковик врізався у зупинку. Автопригода трапилася учора, 11 квітня, на автодорозі у селі Шменьки. 23-річний житель селища Ратне, керуючи автомобілем Ford Focus, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся із зупинкою громадського транспорту.
Внаслідок ДТП водій загинув на місці.
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Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Сьогодні, 12 квітня, відбудеться поховання військовослужбовця Пашука Назарія Петровича, який трагічно загинув у автокатастрофі поблизу села Шменьки.
Від дому траурний кортеж виїжджатиме орієнтовно о 13.00. Вічна памʼять загиблому. Висловлюємо щирі співчуття батькам і родині", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Ратнівщині легковик врізався у зупинку. Автопригода трапилася учора, 11 квітня, на автодорозі у селі Шменьки. 23-річний житель селища Ратне, керуючи автомобілем Ford Focus, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся із зупинкою громадського транспорту.
Внаслідок ДТП водій загинув на місці.
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