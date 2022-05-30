Автівка врізалася у зупинку: на Волині в аварії загинув військовослужбовець





Про це



"Сьогодні, 12 квітня, відбудеться поховання військовослужбовця Пашука Назарія Петровича, який трагічно загинув у автокатастрофі поблизу села Шменьки.



Від дому траурний кортеж виїжджатиме орієнтовно о 13.00. Вічна памʼять загиблому. Висловлюємо щирі співчуття батькам і родині", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що на Ратнівщині легковик врізався у зупинку. Автопригода трапилася учора, 11 квітня, на автодорозі у селі Шменьки. 23-річний житель селища Ратне, керуючи автомобілем Ford Focus, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся із зупинкою громадського транспорту.



Внаслідок ДТП водій загинув на місці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Шменьки, що на Ратнівщині, сталася смертельна ДТП, у якій загинув 23-річний військовослужбовець. Сьогодні, 12 квітня, відбудеться поховання воїна.Про це повідомили у Ратнівській громаді."Сьогодні, 12 квітня, відбудеться поховання військовослужбовця, який трагічно загинув у автокатастрофі поблизу села Шменьки.Від дому траурний кортеж виїжджатиме орієнтовно о 13.00. Вічна памʼять загиблому. Висловлюємо щирі співчуття батькам і родині", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що. Автопригода трапилася учора, 11 квітня, на автодорозі у селі Шменьки. 23-річний житель селища Ратне, керуючи автомобілем Ford Focus, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся із зупинкою громадського транспорту.Внаслідок ДТП водій загинув на місці.

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