На Волині легковик врізався у зупинку: 23-річний водій загинув
Сьогодні, 10:58
На Ратнівщині легковик врізався у зупинку: поліція з’ясовує обставини летальної ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 11 квітня, на автодорозі у селі Шменьки.
23-річний житель селища Ратне, керуючи автомобілем Ford Focus, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся із зупинкою громадського транспорту.
Внаслідок ДТП водій загинув на місці.
За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 11 квітня, на автодорозі у селі Шменьки.
23-річний житель селища Ратне, керуючи автомобілем Ford Focus, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся із зупинкою громадського транспорту.
Внаслідок ДТП водій загинув на місці.
За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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