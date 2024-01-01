На Волині легковик врізався у зупинку: 23-річний водій загинув

На Волині легковик врізався у зупинку: 23-річний водій загинув
На Ратнівщині легковик врізався у зупинку: поліція з’ясовує обставини летальної ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 11 квітня, на автодорозі у селі Шменьки.

23-річний житель селища Ратне, керуючи автомобілем Ford Focus, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся із зупинкою громадського транспорту.

Внаслідок ДТП водій загинув на місці.

За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.
На Волині легковик врізався у зупинку: 23-річний водій загинув


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Теги: Волинь, ДТП, зупинка
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