На Волині легковик врізався у зупинку: 23-річний водій загинув





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 11 квітня, на автодорозі у селі Шменьки.



23-річний житель селища Ратне, керуючи автомобілем Ford Focus, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся із зупинкою громадського транспорту.



Внаслідок ДТП водій загинув на місці.



За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ратнівщині легковик врізався у зупинку: поліція з’ясовує обставини летальної ДТП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 11 квітня, на автодорозі у селі Шменьки.23-річний житель селища Ратне, керуючи автомобілем Ford Focus, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся із зупинкою громадського транспорту.Внаслідок ДТП водій загинув на місці.За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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