Озеленення Луцька: як комунальники наводять лад на клумбах і в парках





Про це Микола Осіюк. З його слів, цього року на озеленення та догляд за газонами та парками з міського бюджету витратять понад 11 мільйонів гривень.



Які роботи з озеленення почали виконувати



Роботи на міських клумбах розпочали з 8 квітня, а 10 квітня уже на підготовлені клумби приїхали із саджанцями квітів, розповіла майстриня комунального підприємства "Парки та сквери" Алла Можелюк.



З її слів, традиційно щороку висаджують віолу на 12 міських клумбах.



"Перший етап квіткового оформлення — це висадка віоли. Це не так багато і масово, як комусь здається. В межах тисяча квадратних метрів: пам’ятники, меморіальні комплекси, центральна частина міста. Це клумби, які в нас від "Перлини" до вулиці Шопена", — сказала жінка.



Зі слів Алли Можелюк, цього року для Луцька закупили віоли на понад 1,2 мільйона гривень. "Це не просто наша прихоть. Це та квітка, яка і жару витримує, і шкідниками не пошкоджується, і хворобами не подразнюється", — додала майстриня.



До кінця тижня озеленювачки підприємства "Парки та сквери", зазначила Алла Можелюк, планують уквітчати більшу частину міських клумб.



Як приводять до ладу Центральний парк



У Центральному парку культури й відпочинку працівник "Парків і скверів" Михайло працював на садовому тракторі. Чоловік розповів: минулі роки траву косив ручним тримером, а цього року підприємство придбало косарку на колесах.



Косарку чоловік періодично зупиняє, оскільки, з його слів, в техніці застрягає трава. "Відчищаю траву, бо забивається, мокро ж трошки тут. Дощі були, то погано", — сказав Михайло.



Скошену траву комунальники збирають і відвозять у Луцький зоопарк. Швидко об’їжджати гектари парку допомагає вантажний електроцикл, який також придбало комунальне підприємство у 2024 році, зазначив працівник Володимир.



"Хороша китайська машина. Їздить і в сніг, і в дощ. Дуже добре, що вона є. Електрична, екологічна. Підвезти квіти та підвезти кущі, які ми садимо і підвезти дерева, і позбирати все сміття, яке збираємо, зручно", — розповів комунальник.



Працівниця Оксана Волянюк змітає скошену траву з пішохідних доріжок, збирає сміття, висаджує квіти й кущі. Жінка розповіла: свою роботу любить і цінує за можливість наводити красу в місті.



"Ніхто мозги не виносить! Незалежна ні від чого, абсолютно. Сказали роботу зробити, роботу дали — роботу зробила! Спілкування, дуже багато людей, яких вже я знаю. Постійно дякують, що гарний парк", — розповіла жінка.



Водій трактора Олександр, який працює в парковій бригаді, вантажить скошену траву. Після косіння у Центральному парку, де 77 гектарів, разом з колегами, каже чоловік, їдуть на інші локації. За тиждень, говорить Олександр, нова трава виросте і підуть по колу.



"Потім на ГПЗ парк, потім біля другої лікарні парк, потім на 40-му парк, біля РАЦСу парк, ще проспект Волі взяли. Отако во хватає, по цілу шию!" — сказав працівник КП "Парки і сквери".



У попередні роки на озеленення Луцька з бюджету витрачали від 15 до 17 мільйонів гривень, розповів директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк. Цьогоріч закладена сума менша, ніж витрачали до повномасштабної війни.



"На сьогодні ми обмежені і в косінні, і в садінні квітів. Будемо старатися переходити на багаторічники, хоча їх також, якщо хто із жінок має клумби, то знає, що їх треба полоти, утримувати, поливати, доглядати, підсипати і так далі", — сказав посадовець.

За виділені 11 мільйонів гривень, додав Микола Осіюк, підприємство "Парки та сквери" зобов’язане доглядати за міськими клумбами та зеленими зонами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку квітня в Луцьку розпочалися роботи з озеленення. На клумбах міста прибирають і висаджують квіти, у парках — викошують траву та видаляють сухі дерева.Про це Суспільному розповів керівник міського департаменту житлово-комунального господарства. З його слів, цього року на озеленення та догляд за газонами та парками з міського бюджету витратять понад 11 мільйонів гривень.Роботи на міських клумбах розпочали з 8 квітня, а 10 квітня уже на підготовлені клумби приїхали із саджанцями квітів, розповіла майстриня комунального підприємства "Парки та сквери"З її слів, традиційно щороку висаджують віолу на 12 міських клумбах."Перший етап квіткового оформлення — це висадка віоли. Це не так багато і масово, як комусь здається. В межах тисяча квадратних метрів: пам’ятники, меморіальні комплекси, центральна частина міста. Це клумби, які в нас від "Перлини" до вулиці Шопена", — сказала жінка.Зі слів Алли Можелюк, цього року для Луцька закупили віоли на понад 1,2 мільйона гривень. "Це не просто наша прихоть. Це та квітка, яка і жару витримує, і шкідниками не пошкоджується, і хворобами не подразнюється", — додала майстриня.До кінця тижня озеленювачки підприємства "Парки та сквери", зазначила Алла Можелюк, планують уквітчати більшу частину міських клумб.У Центральному парку культури й відпочинку працівник "Парків і скверів"працював на садовому тракторі. Чоловік розповів: минулі роки траву косив ручним тримером, а цього року підприємство придбало косарку на колесах.Косарку чоловік періодично зупиняє, оскільки, з його слів, в техніці застрягає трава. "Відчищаю траву, бо забивається, мокро ж трошки тут. Дощі були, то погано", — сказав Михайло.Скошену траву комунальники збирають і відвозять у Луцький зоопарк. Швидко об’їжджати гектари парку допомагає вантажний електроцикл, який також придбало комунальне підприємство у 2024 році, зазначив працівник"Хороша китайська машина. Їздить і в сніг, і в дощ. Дуже добре, що вона є. Електрична, екологічна. Підвезти квіти та підвезти кущі, які ми садимо і підвезти дерева, і позбирати все сміття, яке збираємо, зручно", — розповів комунальник.Працівницязмітає скошену траву з пішохідних доріжок, збирає сміття, висаджує квіти й кущі. Жінка розповіла: свою роботу любить і цінує за можливість наводити красу в місті."Ніхто мозги не виносить! Незалежна ні від чого, абсолютно. Сказали роботу зробити, роботу дали — роботу зробила! Спілкування, дуже багато людей, яких вже я знаю. Постійно дякують, що гарний парк", — розповіла жінка.Водій трактора, який працює в парковій бригаді, вантажить скошену траву. Після косіння у Центральному парку, де 77 гектарів, разом з колегами, каже чоловік, їдуть на інші локації. За тиждень, говорить Олександр, нова трава виросте і підуть по колу."Потім на ГПЗ парк, потім біля другої лікарні парк, потім на 40-му парк, біля РАЦСу парк, ще проспект Волі взяли. Отако во хватає, по цілу шию!" — сказав працівник КП "Парки і сквери".У попередні роки на озеленення Луцька з бюджету витрачали від 15 до 17 мільйонів гривень, розповів директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк. Цьогоріч закладена сума менша, ніж витрачали до повномасштабної війни."На сьогодні ми обмежені і в косінні, і в садінні квітів. Будемо старатися переходити на багаторічники, хоча їх також, якщо хто із жінок має клумби, то знає, що їх треба полоти, утримувати, поливати, доглядати, підсипати і так далі", — сказав посадовець.За виділені 11 мільйонів гривень, додав Микола Осіюк, підприємство "Парки та сквери" зобов’язане доглядати за міськими клумбами та зеленими зонами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію