Озеленення Луцька: як комунальники наводять лад на клумбах і в парках

Озеленення Луцька: як комунальники наводять лад на клумбах і в парках
На початку квітня в Луцьку розпочалися роботи з озеленення. На клумбах міста прибирають і висаджують квіти, у парках — викошують траву та видаляють сухі дерева.

Про це Суспільному розповів керівник міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. З його слів, цього року на озеленення та догляд за газонами та парками з міського бюджету витратять понад 11 мільйонів гривень.

Які роботи з озеленення почали виконувати

Роботи на міських клумбах розпочали з 8 квітня, а 10 квітня уже на підготовлені клумби приїхали із саджанцями квітів, розповіла майстриня комунального підприємства "Парки та сквери" Алла Можелюк.

З її слів, традиційно щороку висаджують віолу на 12 міських клумбах.

"Перший етап квіткового оформлення — це висадка віоли. Це не так багато і масово, як комусь здається. В межах тисяча квадратних метрів: пам’ятники, меморіальні комплекси, центральна частина міста. Це клумби, які в нас від "Перлини" до вулиці Шопена", — сказала жінка.

Зі слів Алли Можелюк, цього року для Луцька закупили віоли на понад 1,2 мільйона гривень. "Це не просто наша прихоть. Це та квітка, яка і жару витримує, і шкідниками не пошкоджується, і хворобами не подразнюється", — додала майстриня.

До кінця тижня озеленювачки підприємства "Парки та сквери", зазначила Алла Можелюк, планують уквітчати більшу частину міських клумб.
Озеленення Луцька: як комунальники наводять лад на клумбах і в парках

Як приводять до ладу Центральний парк

У Центральному парку культури й відпочинку працівник "Парків і скверів" Михайло працював на садовому тракторі. Чоловік розповів: минулі роки траву косив ручним тримером, а цього року підприємство придбало косарку на колесах.

Косарку чоловік періодично зупиняє, оскільки, з його слів, в техніці застрягає трава. "Відчищаю траву, бо забивається, мокро ж трошки тут. Дощі були, то погано", — сказав Михайло.

Скошену траву комунальники збирають і відвозять у Луцький зоопарк. Швидко об’їжджати гектари парку допомагає вантажний електроцикл, який також придбало комунальне підприємство у 2024 році, зазначив працівник Володимир.

"Хороша китайська машина. Їздить і в сніг, і в дощ. Дуже добре, що вона є. Електрична, екологічна. Підвезти квіти та підвезти кущі, які ми садимо і підвезти дерева, і позбирати все сміття, яке збираємо, зручно", — розповів комунальник.

Працівниця Оксана Волянюк змітає скошену траву з пішохідних доріжок, збирає сміття, висаджує квіти й кущі. Жінка розповіла: свою роботу любить і цінує за можливість наводити красу в місті.

"Ніхто мозги не виносить! Незалежна ні від чого, абсолютно. Сказали роботу зробити, роботу дали — роботу зробила! Спілкування, дуже багато людей, яких вже я знаю. Постійно дякують, що гарний парк", — розповіла жінка.
Озеленення Луцька: як комунальники наводять лад на клумбах і в парках

Водій трактора Олександр, який працює в парковій бригаді, вантажить скошену траву. Після косіння у Центральному парку, де 77 гектарів, разом з колегами, каже чоловік, їдуть на інші локації. За тиждень, говорить Олександр, нова трава виросте і підуть по колу.

"Потім на ГПЗ парк, потім біля другої лікарні парк, потім на 40-му парк, біля РАЦСу парк, ще проспект Волі взяли. Отако во хватає, по цілу шию!" — сказав працівник КП "Парки і сквери".

У попередні роки на озеленення Луцька з бюджету витрачали від 15 до 17 мільйонів гривень, розповів директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк. Цьогоріч закладена сума менша, ніж витрачали до повномасштабної війни.

"На сьогодні ми обмежені і в косінні, і в садінні квітів. Будемо старатися переходити на багаторічники, хоча їх також, якщо хто із жінок має клумби, то знає, що їх треба полоти, утримувати, поливати, доглядати, підсипати і так далі", — сказав посадовець.