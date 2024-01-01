Польща має ракети для систем ППО і готова передати Україні, - Дуда

Президент Литви зазначив, що він і партнери роблять усе, що в їхніх силах, аби допомогти Україні отримати системи Patriot, "але не все залежить від нас", а від політичної волі держав-власників таких установок."Ми намагаємося показати їм, чому це важливо, але нам не завжди це вдається зробити", - зауважив Науседа.Нещодавно керівник МЗС Україниповідомив, що Україна може позичити сім систем Patriot у союзників.Reuters із посиланням на офіційного представника Держдепартаменту США писало, що Сполучені Штати продадуть Україні обладнання на суму до 138 млн доларів для обслуговування та модернізації наявних в Україні систем протиповітряної оборони HAWK.Волонтери стверджують – нині допомога від небайдужих зменшилась у рази. Однак у хлопців немає «потім» чи «втомилися». Тож допомогти у зборі коштів для закупівлі робочих комбінезонів для танкового батальйону просять всіх небайдужих.