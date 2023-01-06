Поліцейські розшукують 57-річну лучанку
Сьогодні, 10:10
Поліцейські розшукують 57-річну лучанку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Паршину Олену Леонідівну, 10 квітня 1967 року народження, жительку Луцька. Жінка перебувала на лікуванні у Ківерцях. Близько 06:00 30 березня вона пішла з медзакалду та не повернулася. Де перебуває зараз невідомо.
Прикмети безвісти зниклої: зріст 165 см, середньої тілобудови, волосся темно-русе, очі сірі.
Була одягнена: велюровий сіро-рожевий спортивний костюм з капюшоном, білі кросівки, легкий синтетичний плащ сірого кольору. Мала сумку для речей.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу жінку, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклу Паршину Олену Леонідівну, 10 квітня 1967 року народження, жительку Луцька. Жінка перебувала на лікуванні у Ківерцях. Близько 06:00 30 березня вона пішла з медзакалду та не повернулася. Де перебуває зараз невідомо.
Прикмети безвісти зниклої: зріст 165 см, середньої тілобудови, волосся темно-русе, очі сірі.
Була одягнена: велюровий сіро-рожевий спортивний костюм з капюшоном, білі кросівки, легкий синтетичний плащ сірого кольору. Мала сумку для речей.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу жінку, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912 або 102", - наголошують у поліції.
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