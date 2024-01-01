Захисники минулої доби знищили ще 840 окупантів, 18 крилатих ракет та 57 ворожих дронів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:



особового складу - близько 451730 (+840) осіб,



танків - 7146 (+9) од,



бойових броньованих машин - 13698 (+19),



артилерійських систем - 11486 (+34),



РСЗВ - 1042 (+2),



засоби ППО - 755 (+1),



літаків - 347 (+0),



гелікоптерів - 325 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9161 (+57),



крилаті ракети - 2087 (+18),



кораблі / катери - 26 (+0),



підводні човни - 1 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн -15339 (+41),



спеціальна техніка - 1888 (+6).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 451 730 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.особового складу - близько 451730 (+840) осіб,танків - 7146 (+9) од,бойових броньованих машин - 13698 (+19),артилерійських систем - 11486 (+34),РСЗВ - 1042 (+2),засоби ППО - 755 (+1),літаків - 347 (+0),гелікоптерів - 325 (+0),БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9161 (+57),крилаті ракети - 2087 (+18),кораблі / катери - 26 (+0),підводні човни - 1 (+0),автомобільної техніки та автоцистерн -15339 (+41),спеціальна техніка - 1888 (+6).Дані уточнюються.

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