Захисники минулої доби знищили ще 840 окупантів, 18 крилатих ракет та 57 ворожих дронів
Сьогодні, 09:39
Загалом росія вже втратила в Україні 451 730 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 451730 (+840) осіб,
танків - 7146 (+9) од,
бойових броньованих машин - 13698 (+19),
артилерійських систем - 11486 (+34),
РСЗВ - 1042 (+2),
засоби ППО - 755 (+1),
літаків - 347 (+0),
гелікоптерів - 325 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9161 (+57),
крилаті ракети - 2087 (+18),
кораблі / катери - 26 (+0),
підводні човни - 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн -15339 (+41),
спеціальна техніка - 1888 (+6).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 451730 (+840) осіб,
танків - 7146 (+9) од,
бойових броньованих машин - 13698 (+19),
артилерійських систем - 11486 (+34),
РСЗВ - 1042 (+2),
засоби ППО - 755 (+1),
літаків - 347 (+0),
гелікоптерів - 325 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9161 (+57),
крилаті ракети - 2087 (+18),
кораблі / катери - 26 (+0),
підводні човни - 1 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн -15339 (+41),
спеціальна техніка - 1888 (+6).
Дані уточнюються.
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