Захисники минулої доби знищили ще 840 окупантів, 18 крилатих ракет та 57 ворожих дронів

Захисники минулої доби знищили ще 840 окупантів, 18 крилатих ракет та 57 ворожих дронів
Загалом росія вже втратила в Україні 451 730 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 451730 (+840) осіб,

танків - 7146 (+9) од,

бойових броньованих машин - 13698 (+19),

артилерійських систем - 11486 (+34),

РСЗВ - 1042 (+2),

засоби ППО - 755 (+1),

літаків - 347 (+0),

гелікоптерів - 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9161 (+57),

крилаті ракети - 2087 (+18),

кораблі / катери - 26 (+0),

підводні човни - 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн -15339 (+41),

спеціальна техніка - 1888 (+6).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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