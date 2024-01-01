У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 12 квітня

Розпочалася 779 доба широкомасштабної збройної агресії росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну. Силами та засобами протиповітряної оборони України 16 з 17 ударних БпЛА типу “Shahed” було знищено.Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; місто Суми; Борова Харківської області; Твердохлібове та Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Південне, Роздолівка, Терни, Ямполівка, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Карлівка, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Водяне, Нью-Йорк, Семенівка, Нетайлове, Времівка та Урожайне Донецької області; Новоданилівка Запорізької області.Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 29 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.На Авдіївському напрямку наші захисники відбили сім атак у районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.На Оріхівському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив сім безуспішних атак на позиції наших військ.Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, станції РЕБ та двох районах зосередження особового складу ворога.