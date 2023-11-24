На Волині матері та дружини загиблих воїнів вишивають «Рушник Пам'яті». ФОТО

На Волині матері та дружини загиблих воїнів вишивають «Рушник Пам'яті». ФОТО
У Нововолинську триває робота над створенням "Рушника Пам’яті". Над полотном працюють дружини та матері загиблих Героїв.

Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.

На 20 метровому полотнищі вже вишили стилізований герб України, орнамент з соняшниками та імена понад 50 наших земляків – борців за незалежність України, учасників антитерористичної операції, Захисників та Захисниць нашої держави.
На Волині матері та дружини загиблих воїнів вишивають «Рушник Пам'яті». ФОТО


Першою почала роботу Алла Мрочко, мама Героя України Костянтина Мрочка зі своєю подругою. Згодом до вишивання Рушника Пам’яті долучилися інші майстрині, а також мами та дружини загиблих військовослужбовців.

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На світлинах – мама полеглого Героя Сергія Власюка завершує вишивати ім’я свого сина. Ольга Валентинівна ще трохи попрацює над "Рушником Пам’яті", а згодом передасть полотнище рідним полеглих Захисників, які також зголосилися вишивати.
На Волині матері та дружини загиблих воїнів вишивають «Рушник Пам'яті». ФОТО

Нагадаємо, ідею створення рушника з іменами загиблих Героїв озвучили торік восени. Координує роботу радниця міського голови Катерина Варвус.

Завершений виріб буде зберігатися у Нововолинському історичному музеї. Рушник Пам’яті буде символом вдячності й шани за подвиг та самопожертву наших Захисників.
На Волині матері та дружини загиблих воїнів вишивають «Рушник Пам'яті». ФОТО
На Волині матері та дружини загиблих воїнів вишивають «Рушник Пам'яті». ФОТО

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Теги: Волинь, війна, Нововолинськ, Рушник Пам'яті
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