На Волині матері та дружини загиблих воїнів вишивають «Рушник Пам'яті». ФОТО





Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.



На 20 метровому полотнищі вже вишили стилізований герб України, орнамент з соняшниками та імена понад 50 наших земляків – борців за незалежність України, учасників антитерористичної операції, Захисників та Захисниць нашої держави.



Першою почала роботу Алла Мрочко, мама Героя України



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На світлинах – мама полеглого Героя Сергія Власюка завершує вишивати ім’я свого сина. Ольга Валентинівна ще трохи попрацює над "Рушником Пам’яті", а згодом передасть полотнище рідним полеглих Захисників, які також зголосилися вишивати.



Нагадаємо, ідею створення рушника з іменами загиблих Героїв озвучили торік восени. Координує роботу радниця міського голови Катерина Варвус.



Завершений виріб буде зберігатися у Нововолинському історичному музеї. Рушник Пам’яті буде символом вдячності й шани за подвиг та самопожертву наших Захисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську триває робота над створенням "Рушника Пам’яті". Над полотном працюють дружини та матері загиблих Героїв.Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.На 20 метровому полотнищі вже вишили стилізований герб України, орнамент з соняшниками та імена понад 50 наших земляків – борців за незалежність України, учасників антитерористичної операції, Захисників та Захисниць нашої держави.Першою почала роботу, мама Героя України Костянтина Мрочка зі своєю подругою. Згодом до вишивання Рушника Пам’яті долучилися інші майстрині, а також мами та дружини загиблих військовослужбовців.На світлинах – мама полеглого Героязавершує вишивати ім’я свого сина.ще трохи попрацює над "Рушником Пам’яті", а згодом передасть полотнище рідним полеглих Захисників, які також зголосилися вишивати.Нагадаємо, ідею створення рушника з іменами загиблих Героїв озвучили торік восени. Координує роботу радниця міського головиЗавершений виріб буде зберігатися у Нововолинському історичному музеї. Рушник Пам’яті буде символом вдячності й шани за подвиг та самопожертву наших Захисників.

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