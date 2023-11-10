Махінації з укриттям для школи: на Волині судять чиновницю. ВІДЕО

Жанну Скороход.



Їй інкримінують привласнення, розтрату майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення. Йдеться про понад 280 тисяч гривень, розповіла Наталія Мурахевич.



Наразі у суді допитують свідків. За версією слідства, обвинувачена торік у березні уклала із приватним підприємством договір на виготовлення проєктної документації на будівництво укриття.



"Буквально за кілька днів, знаючи, що ці роботи ще не виконані, начальниця відділу підписала акт виконаних робіт з внесеними у нього недостовірними відомостями. На підставі підробленого документа на рахунки приватного підприємства із бюджету громади було безпідставно перераховано понад 287 тисяч гривень", — зазначила речниця прокуратури і додала, що під час слідства підприємство повернуло ці кошти громаді.



Суд заборонив показувати обвинувачену під час засідання. Жанна Скороход та її захисник відмовилися коментувати справу.



Якщо винуватість чиновниці в розтраті коштів доведуть — їй загрожує до 8 років ув’язнення. Наразі Жанна Скороход уже не керівниця відділу освіти Підгайцівської громади. Тепер жінка керує комунальною установою "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Підгайцівської сільради.



Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк у справі виступає потерпілою стороною. Він розповів, що громада сподівалася залучити на будівництво укриття для Піддубцівського ліцею гроші із державного бюджету.



"Ми мали отримати субвенцію держави 15 мільйонів. Але для того, щоб ті кошти отримати, треба було зробити всю документацію, а вона робиться дуже довго. І просто щоб встигнути зробити це все і отримати кошти, треба було повністю пакет документів. Освіта все зробили для того, щоб в Піддубцях було укриття. На жаль, не має ні укриття ні грошей", — говорить Семенюк.



Піддубцівський ліцей, в якому мали будувати нове укриття, був збудований пів століття тому. Нині тут навчаються 338 дітей. Через відсутність сховища навчаються змішано: через тиждень половина учнів – на онлайн-уроках.



До укриття школярі бігають до місцевого дитячого садка. Воно розраховане на 150 дітей та дорослих, розповіла директорка ліцею Лілія Купіч.



У Піддубцівському ліцеї навчаються 338 дітей. Суспільне Луцьк

Зі слів голови Підгайцівської сільради, проєкт укриття громада доробила. Чи він згодиться – каже Юрій Семенюк, сумнівається, бо вартість будівництва зросла.





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