Президентка Молдови попросила у Нідерландів більше систем ППО для України





Президент Молдови Мая Санду провела зустріч із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен і обговорила з нею передачу протиповітряної оборони Україні. Про це вона повідомила в соцмережі Х (раніше Twitter), - пише



"Оскільки найбільшу електростанцію Київської області було знищено російською ракетою минулої ночі, я наголосила на гострій необхідності у додаткових системах протиповітряної оборони для України", - додала президент Молдови.



За її словами, вона обговорила з Оллонгрен зміцнення оборонної співпраці та посилення кібербезпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова молдовської держави на тлі атаки на Трипільську ТЕЦ наголосила на необхідності посилити оборону України.Президент Молдови Мая Санду провела зустріч із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен і обговорила з нею передачу протиповітряної оборони Україні. Про це вона повідомила в соцмережі Х (раніше Twitter), - пише Кореспондент "Оскільки найбільшу електростанцію Київської області було знищено російською ракетою минулої ночі, я наголосила на гострій необхідності у додаткових системах протиповітряної оборони для України", - додала президент Молдови.За її словами, вона обговорила з Оллонгрен зміцнення оборонної співпраці та посилення кібербезпеки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію