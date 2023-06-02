Президентка Молдови попросила у Нідерландів більше систем ППО для України
Сьогодні, 03:42
Голова молдовської держави на тлі атаки на Трипільську ТЕЦ наголосила на необхідності посилити оборону України.
Президент Молдови Мая Санду провела зустріч із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен і обговорила з нею передачу протиповітряної оборони Україні. Про це вона повідомила в соцмережі Х (раніше Twitter), - пише Кореспондент.
"Оскільки найбільшу електростанцію Київської області було знищено російською ракетою минулої ночі, я наголосила на гострій необхідності у додаткових системах протиповітряної оборони для України", - додала президент Молдови.
За її словами, вона обговорила з Оллонгрен зміцнення оборонної співпраці та посилення кібербезпеки.
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Президент Молдови Мая Санду провела зустріч із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен і обговорила з нею передачу протиповітряної оборони Україні. Про це вона повідомила в соцмережі Х (раніше Twitter), - пише Кореспондент.
"Оскільки найбільшу електростанцію Київської області було знищено російською ракетою минулої ночі, я наголосила на гострій необхідності у додаткових системах протиповітряної оборони для України", - додала президент Молдови.
За її словами, вона обговорила з Оллонгрен зміцнення оборонної співпраці та посилення кібербезпеки.
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