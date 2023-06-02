Президентка Молдови попросила у Нідерландів більше систем ППО для України

Президентка Молдови попросила у Нідерландів більше систем ППО для України
Голова молдовської держави на тлі атаки на Трипільську ТЕЦ наголосила на необхідності посилити оборону України.

Президент Молдови Мая Санду провела зустріч із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен і обговорила з нею передачу протиповітряної оборони Україні. Про це вона повідомила в соцмережі Х (раніше Twitter), - пише Кореспондент.

"Оскільки найбільшу електростанцію Київської області було знищено російською ракетою минулої ночі, я наголосила на гострій необхідності у додаткових системах протиповітряної оборони для України", - додала президент Молдови.

За її словами, вона обговорила з Оллонгрен зміцнення оборонної співпраці та посилення кібербезпеки.

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Теги: політика, війна, Молдова, Нідерланди, Україна, ППО, допомога
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