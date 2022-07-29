На Волині 12 поліцейських офіцерів громади отримали службові автівки. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко разом з очільником Головного управління Нацполіції у Волинській області Юрієм Крошко вручили ключі від новеньких службових авто 12-ом новоспеченим поліцейським офіцерам громад.
Про це йдеться на сторінці Волинської ОВА.
Нові автівки отримають офіцери Олицької, Колківської, Берестечківської, Заболотівської, Сереховичівської, Литовезької, Володимирської, Локачинської, Павлівської, Турійської, Камінь-Каширської та Сошичненської громад.
Машини придбані за кошти органів місцевого самоврядування. Водночас поліція провела відбір й навчання офіцерів, надала необхідні спецзасоби та забезпечує їх заробітною платою.
Юрій Погуляйко зазначив, що швидке реагування на небезпечні події та кримінальні порушення – це першочергове завдання поліції. А поліцейські офіцери, які служать та живуть на територіях своїх громад можуть ефективніше реагувати на кожне звернення й надавати кваліфіковану допомогу волинянам, якщо забезпечені сучасними автомобілями.
Відтак, на Волині уже працює 61 поліцейський офіцер у 44 громадах. Усі вони мають службові автомобілі та усі необхідні речі для виконання обов’язків. Також віднині в області функціонує 49 поліцейських станцій.
Варто додати, що проєкт «Поліцейський офіцер громади» реалізують в області з 2019 року. Його основна мета – забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який не тільки працює на цій території, але й живе там.
До обов’язків офіцерів громад належить: патрулювання, бесіди з учнями в школах, встановлення адміністративного нагляду за раніше судимим особами, реагування на заяви та повідомлення громадян, здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього руху тощо.
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Про це йдеться на сторінці Волинської ОВА.
Нові автівки отримають офіцери Олицької, Колківської, Берестечківської, Заболотівської, Сереховичівської, Литовезької, Володимирської, Локачинської, Павлівської, Турійської, Камінь-Каширської та Сошичненської громад.
Машини придбані за кошти органів місцевого самоврядування. Водночас поліція провела відбір й навчання офіцерів, надала необхідні спецзасоби та забезпечує їх заробітною платою.
Юрій Погуляйко зазначив, що швидке реагування на небезпечні події та кримінальні порушення – це першочергове завдання поліції. А поліцейські офіцери, які служать та живуть на територіях своїх громад можуть ефективніше реагувати на кожне звернення й надавати кваліфіковану допомогу волинянам, якщо забезпечені сучасними автомобілями.
Відтак, на Волині уже працює 61 поліцейський офіцер у 44 громадах. Усі вони мають службові автомобілі та усі необхідні речі для виконання обов’язків. Також віднині в області функціонує 49 поліцейських станцій.
Варто додати, що проєкт «Поліцейський офіцер громади» реалізують в області з 2019 року. Його основна мета – забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який не тільки працює на цій території, але й живе там.
До обов’язків офіцерів громад належить: патрулювання, бесіди з учнями в школах, встановлення адміністративного нагляду за раніше судимим особами, реагування на заяви та повідомлення громадян, здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього руху тощо.
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