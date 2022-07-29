На Волині 12 поліцейських офіцерів громади отримали службові автівки. ФОТО

На Волині 12 поліцейських офіцерів громади отримали службові автівки. ФОТО
Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко разом з очільником Головного управління Нацполіції у Волинській області Юрієм Крошко вручили ключі від новеньких службових авто 12-ом новоспеченим поліцейським офіцерам громад.

Про це йдеться на сторінці Волинської ОВА.

Нові автівки отримають офіцери Олицької, Колківської, Берестечківської, Заболотівської, Сереховичівської, Литовезької, Володимирської, Локачинської, Павлівської, Турійської, Камінь-Каширської та Сошичненської громад.
На Волині 12 поліцейських офіцерів громади отримали службові автівки. ФОТО

Машини придбані за кошти органів місцевого самоврядування. Водночас поліція провела відбір й навчання офіцерів, надала необхідні спецзасоби та забезпечує їх заробітною платою.
На Волині 12 поліцейських офіцерів громади отримали службові автівки. ФОТО

Юрій Погуляйко зазначив, що швидке реагування на небезпечні події та кримінальні порушення – це першочергове завдання поліції. А поліцейські офіцери, які служать та живуть на територіях своїх громад можуть ефективніше реагувати на кожне звернення й надавати кваліфіковану допомогу волинянам, якщо забезпечені сучасними автомобілями.
На Волині 12 поліцейських офіцерів громади отримали службові автівки. ФОТО
На Волині 12 поліцейських офіцерів громади отримали службові автівки. ФОТО
На Волині 12 поліцейських офіцерів громади отримали службові автівки. ФОТО


Відтак, на Волині уже працює 61 поліцейський офіцер у 44 громадах. Усі вони мають службові автомобілі та усі необхідні речі для виконання обов’язків. Також віднині в області функціонує 49 поліцейських станцій.

Варто додати, що проєкт «Поліцейський офіцер громади» реалізують в області з 2019 року. Його основна мета – забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який не тільки працює на цій території, але й живе там.

До обов’язків офіцерів громад належить: патрулювання, бесіди з учнями в школах, встановлення адміністративного нагляду за раніше судимим особами, реагування на заяви та повідомлення громадян, здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього руху тощо.

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Теги: поліція, громади, Волинь, автомобілі
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