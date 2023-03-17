Польща може передати Україні радянські ракети для ППО
Сьогодні, 01:15
Президент Польщі Анджей Дуда обговорив на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вільнюсі передачу Україні радянських ракет для систем протиповітряної оборони.
Про це Дуда заявив на пресконференції у Вільнюсі в четвер, повідомляє "Європейська правда"
Переговори у Вільнюсі відбулися в той момент, коли масштабний російський ракетний удар знищив Трипільську ТЕС у Київській області.
"Сьогодні під час двосторонньої зустрічі ми розмовляли з паном президентом Зеленським про певні засоби. Є ще ракети з радянських часів, вони наразі є у запасах Польщі. Ми обговорювали їхню передачу на користь протиракетної оборони України. Я буду продовжувати говорити на цю тему з міністром національної оборони, коли повернусь у Варшаву", – сказав Дуда.
Зеленський повідомив, що поінформував президента Дуду про нічні ракетні обстріли об’єктів енергетики та про важку ситуацію в Харкові. Він розповів йому, що Україна критично потребує посиленої підтримки партнерів, передусім – ППО.
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Про це Дуда заявив на пресконференції у Вільнюсі в четвер, повідомляє "Європейська правда"
Переговори у Вільнюсі відбулися в той момент, коли масштабний російський ракетний удар знищив Трипільську ТЕС у Київській області.
"Сьогодні під час двосторонньої зустрічі ми розмовляли з паном президентом Зеленським про певні засоби. Є ще ракети з радянських часів, вони наразі є у запасах Польщі. Ми обговорювали їхню передачу на користь протиракетної оборони України. Я буду продовжувати говорити на цю тему з міністром національної оборони, коли повернусь у Варшаву", – сказав Дуда.
Зеленський повідомив, що поінформував президента Дуду про нічні ракетні обстріли об’єктів енергетики та про важку ситуацію в Харкові. Він розповів йому, що Україна критично потребує посиленої підтримки партнерів, передусім – ППО.
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