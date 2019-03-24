На Волині під час молебню за воїнів ікона Богородиці заплакала миром

У храмі на честь Благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба у селі Шклинь на Горохівщині замироточили дві старовинні ікони.Про це повідомляють на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.Мироточіння образів проявилося під час служби. Як краплі мира витікають з очей Богородиці під час молебню за воїнів, помітив парафіянин. Він з дружиною біля ікони Божої Матері молився за здоров’я сина, який нині воює.Замироточили одразу два образи Діви Марії з Дитятком. Обидва – старовинні, сімнадцятого століття, як повідомив настоятель парафії протоієрейУ цьому храмі таке дивовижне явище відбувається уже не вперше. Два роки тому замироточили три ікони, а також хрест у вівтарі. Запашне миро на них помітив 13-річний паламар, який там прислуговує. Отець Михайло називає мироточіння ікон у храмі промислом Божим.«Це все воля Божа. Ми завжди стараємося бачити у цьому знаки. Тим паче у такі складні часи. Ми б дуже хотіли, щоб це мироточіння було знаком миру та швидкої перемоги», – зауважує священник.Крім того, він помітив: миро на іконах постійно з’являється саме під час молебнів, а також акафіста, тоді як під час Літургії не завжди. За словами настоятеля парафії, за ці два роки у їхньому храмі значно побільшало паломників. Помолитися біля ікон, які мироточать, їдуть віряни не лише з Волині, але й Рівенщини.Храм на честь Бориса і Гліба, одних із перших давньоруських святих, зведено у с. Шклинь дванадцять років тому. Раніше тут стояла церква, яку спорудили ще у 1864-му (теж Борисо-Глібська, але престольний празник у селі – на Покрову, бо, ймовірно, ще давніший храм тут був Покровським). Обидві ікони, які замироточили, за припущенням настоятеля, – саме із тієї старовинної церкви. За «совєтів» святиню переробили в музей атеїзму. Коли її врешті було повернуто православним, будівля, на жаль, виявилася непридатною. У 2019 році парафія перейшла в лоно Православної Церкви України. Відтоді громаду очолює отець Михайло Стрільчук. Вона об’єднує близько тисячі парафіян із двох сусідніх сіл – Шклинь та Шклинь-2.