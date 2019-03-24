На Волині під час молебню за воїнів ікона Богородиці заплакала миром

На Волині під час молебню за воїнів ікона Богородиці заплакала миром
У храмі на честь Благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба у селі Шклинь на Горохівщині замироточили дві старовинні ікони.

Про це повідомляють на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

Мироточіння образів проявилося під час служби. Як краплі мира витікають з очей Богородиці під час молебню за воїнів, помітив парафіянин. Він з дружиною біля ікони Божої Матері молився за здоров’я сина, який нині воює.

Замироточили одразу два образи Діви Марії з Дитятком. Обидва – старовинні, сімнадцятого століття, як повідомив настоятель парафії протоієрей Михайло Стрільчук.
На Волині під час молебню за воїнів ікона Богородиці заплакала миром
На Волині під час молебню за воїнів ікона Богородиці заплакала миром

У цьому храмі таке дивовижне явище відбувається уже не вперше. Два роки тому замироточили три ікони, а також хрест у вівтарі. Запашне миро на них помітив 13-річний паламар, який там прислуговує. Отець Михайло називає мироточіння ікон у храмі промислом Божим.

«Це все воля Божа. Ми завжди стараємося бачити у цьому знаки. Тим паче у такі складні часи. Ми б дуже хотіли, щоб це мироточіння було знаком миру та швидкої перемоги», – зауважує священник.
На Волині під час молебню за воїнів ікона Богородиці заплакала миром

Крім того, він помітив: миро на іконах постійно з’являється саме під час молебнів, а також акафіста, тоді як під час Літургії не завжди. За словами настоятеля парафії, за ці два роки у їхньому храмі значно побільшало паломників. Помолитися біля ікон, які мироточать, їдуть віряни не лише з Волині, але й Рівенщини.

Храм на честь Бориса і Гліба, одних із перших давньоруських святих, зведено у с. Шклинь дванадцять років тому. Раніше тут стояла церква, яку спорудили ще у 1864-му (теж Борисо-Глібська, але престольний празник у селі – на Покрову, бо, ймовірно, ще давніший храм тут був Покровським). Обидві ікони, які замироточили, за припущенням настоятеля, – саме із тієї старовинної церкви. За «совєтів» святиню переробили в музей атеїзму. Коли її врешті було повернуто православним, будівля, на жаль, виявилася непридатною. У 2019 році парафія перейшла в лоно Православної Церкви України. Відтоді громаду очолює отець Михайло Стрільчук. Вона об’єднує близько тисячі парафіян із двох сусідніх сіл – Шклинь та Шклинь-2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Шклинь, релігія, церква, ПЦУ, диво, мироточіння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині під час молебню за воїнів ікона Богородиці заплакала миром
11 квітень, 23:17
США виділять понад 130 млн доларів на модернізацію ППО в Україні
11 квітень, 22:45
«Волинська Голландія»: коли відкриють тюльпанове поле і яка вартість квитка
11 квітень, 22:17
В «Укренерго» закликали економити електроенергію ввечері
11 квітень, 21:29
Схожі новини
Громада Переспи вирішила відректися від Московського патріархату Громада Переспи вирішила відректися від Московського патріархату
24 березень, 2019, 16:41
Впевненим кроком до ПЦУ: як Томос змінив церковну Волинь Впевненим кроком до ПЦУ: як Томос змінив церковну Волинь
29 січень, 2019, 12:31
На Волині священик з парафією заявили про вихід з УПЦ (МП) На Волині священик з парафією заявили про вихід з УПЦ (МП)
28 січень, 2019, 10:25
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО
19 січень, 2019, 17:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині під час молебню за воїнів ікона Богородиці заплакала миром
11 квітень, 23:17
 0
США виділять понад 130 млн доларів на модернізацію ППО в Україні
11 квітень, 22:45
 0
«Волинська Голландія»: коли відкриють тюльпанове поле і яка вартість квитка
11 квітень, 22:17
 0
В «Укренерго» закликали економити електроенергію ввечері
11 квітень, 21:29
 0
Медіа
відео
1/8