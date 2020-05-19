«Волинська Голландія»: коли відкриють тюльпанове поле і яка вартість квитка

Організатори тюльпанового фестивалю «Волинська Голландія» повідомили, коли цьогоріч відкриють квіткову візитівку Волині - тюльпанове поле неподалік обласного центру.Про це йдеться на сторінці «Волинська Голландія» у фейсбуці."Сезон тюльпанів у «Волинській Голландії» знаменує початок справжньої весни. Раді повідомити, що з 19 квітня по 5 травня ми відкриваємо для відвідувачів наше тюльпанове поле. Щовесни, вже традиційно, гості Волинської Голландії насолоджуються прекрасними краєвидами, де тисячі тюльпанів спалахують неймовірними барвами. Ми впевнені, що ви не захочете пропустити улюблений фестиваль квітів", - йдеться у дописі.Тюльпанове поле знаходиться у селі Линівка, що за 35 кілометрів від Луцька на трасі Луцьк-Ковель, працюватиме з 19 квітня по 5 травня з 10:00 до 19:00.На відвідувачів чекають:- сотні тисяч прекрасних тюльпанів- нові фотозони для неймовірних світлин- зона торгівлі рослинами- фудкорти зі смачною їжею та барбекю просто неба, кава з друзями, натуральний медок та випічка- атракціони для найменших- музичний супровідВартість вхідного квитка для дорослих - 150 гривень і 100 гривень для дітей від 7 до 13 років. Для дошкільнят вхід безкоштовний.