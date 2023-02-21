В «Укренерго» закликали економити електроенергію ввечері

В «Укренерго» закликали економити електроенергію ввечері
Через російські обстріли та пошкодження українських електростанцій в «Укренерго» закликають українців економно споживати електроенергію у вечірній час.

Про це йдеться на сторінці підприємства.

"Російські ракети та дрони вранці завдали значних пошкоджень українським електростанціям. В цьому році це вже третя масована атака на українську генерацію. Під час двох попередніх також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їх головна роль в енергосистемі – можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Сьогодні деякі з них не можуть це робити через руйнування, яких завдали російські терористи. А енергосистема може безпечно працювати тільки якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії = виробництво електроенергії. Зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на наших енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання", - йдеться у дописі.

Особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00.

Тож енергетики закликають українців не вмикати у цей період потужні електроприлади, або користуватися ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти цей важкий період.

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Теги: Укренерго, Україна
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