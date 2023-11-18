На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Федчик
Сьогодні, 20:38
Країна продовжує втрачати своїх Героїв. Знову на цей раз чорна звістка не оминула Волинь.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаду.
"З глибоким смутком та жалем інформуємо про загибель вірного сина України, відважного воїна, нашого земляка із міста Каменя-Каширського – Федчика Володимира Костянтиновича, 1977 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 5 квітня 2024 року в Донецькій області", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Деталі руху та час прибуття скорботного кортежу із воїном на Батьківщину повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаду.
"З глибоким смутком та жалем інформуємо про загибель вірного сина України, відважного воїна, нашого земляка із міста Каменя-Каширського – Федчика Володимира Костянтиновича, 1977 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 5 квітня 2024 року в Донецькій області", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Деталі руху та час прибуття скорботного кортежу із воїном на Батьківщину повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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