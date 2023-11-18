На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Федчик

Країна продовжує втрачати своїх Героїв. Знову на цей раз чорна звістка не оминула Волинь.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаду."З глибоким смутком та жалем інформуємо про загибель вірного сина України, відважного воїна, нашого земляка із міста Каменя-Каширського – Федчика Володимира Костянтиновича, 1977 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 5 квітня 2024 року в Донецькій області", - йдеться у дописі на сторінці громади.Деталі руху та час прибуття скорботного кортежу із воїном на Батьківщину повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.