На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Федчик

На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Федчик
Країна продовжує втрачати своїх Героїв. Знову на цей раз чорна звістка не оминула Волинь.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаду.

"З глибоким смутком та жалем інформуємо про загибель вірного сина України, відважного воїна, нашого земляка із міста Каменя-Каширського – Федчика Володимира Костянтиновича, 1977 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 5 квітня 2024 року в Донецькій області", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Деталі руху та час прибуття скорботного кортежу із воїном на Батьківщину повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: війна, Донеччина, загибель, Волинь, Камінь-Каширський
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