Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура в Луцьку вночі 5-7°, вдень 16-18°.

По області вночі 3-8°, вдень 14-19°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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