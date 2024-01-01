Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.



Температура в Луцьку вночі 5-7°, вдень 16-18°.



По області вночі 3-8°, вдень 14-19°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.Температура в Луцьку вночі 5-7°, вдень 16-18°.По області вночі 3-8°, вдень 14-19°.

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