У сіті СБУ попався «помічник» російського гауляйтера на Харківщині

Працівники СБУ затримали «помічника» російського гауляйтера, який допомагав рашистам викрадати українців під час боїв за Харків.Про це в телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки та Національна поліція затримали, який тривалий час переховувався від правосуддя на Харківщині.Ним виявився 46-річний мешканець селища Козача Лопань, який у період окупації цього населеного пункту став «помічником» місцевого гауляйтера.На цій «посаді» він брав участь у викраденні жителів громади та пограбуванні їхнього приватного майна.Для цього фігурант «наводив» окупантів на помешкання українських патріотів та їхніх родичів.У першу чергу він здавав родини колишніх військовослужбовців та посадовців правоохоронних органів.За даними слідства, рашисти вдиралися до будинків людей та, погрожуючи розстрілом, вивозили їх до російської катівні.Під час таких «нальотів» загарбники разом зі своїм поплічником розграбовували оселі. Більшу частину викраденого, особливо комп’ютерну та побутову техніку, росіяни відправляли до рф.Після деокупації регіону фігурант залишився у селищі, де намагався «залягти на дно», майже не виходячи з приватного будинку.На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.