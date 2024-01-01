Авто влетіло у зупинку на Волині, водій загинув
Сьогодні, 18:31
Неподалік села Шменики у Ковельському районі на Волині сталася автопригода із смертельним наслідком.
Про це пише інформагентство Волинські Новини.
За словами очевидців, водій автомобіля не впорався з керуванням та влетів у зупинку. Авто повністю зімʼяло.
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 23-річний водій, керуючи автомобілем Ford, потрапив у ДТП. Від отриманих травм він загинув на місці події.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Деталі згодом.
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Про це пише інформагентство Волинські Новини.
За словами очевидців, водій автомобіля не впорався з керуванням та влетів у зупинку. Авто повністю зімʼяло.
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 23-річний водій, керуючи автомобілем Ford, потрапив у ДТП. Від отриманих травм він загинув на місці події.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Деталі згодом.
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