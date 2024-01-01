Двох керівників комунальних закладів на Волині оштрафували за корупцію





Посадовці приймали рішення в умовах конфлікту інтересів: влаштовували на роботу та преміювали близьких родичів, пише



Йдеться про керівника Нововолинського ліцею №9 Василя Бакуша та ексдиректора Нововолинського спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» Володимира Цвида.



Василь Бакуш керує ліцеєм №9 з листопада 2021 року. У серпні 2022 року він оформив на роботу двоюрідну сестру, яка отримала посаду вчителя англійської мови.



Також два роки підряд, у 2022-му і 2023-му, посадовець встановлював дружині, яка працює бібліотекаркою, доплату у розмірі 15% посадового окладу за роботу з фондом підручників. А ще двічі робив їй надбавку за особливі умови роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу. Окрім того, у 2022 році Василь Бакуш «за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків» преміював двох сестер. Відтак, щодо нього склали низку протоколів за те, що він приймав рішення та вчиняв дії в умовах реального конфлікту інтересів.



«У судовому засіданні Василь Бакуш повністю визнав себе винуватим у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172-7, ч.2 ст.172-7 КУпАП, та пояснив, що вказані накази видав і підписав, оскільки не досконало був обізнаний із вимогами закону України «Про запобігання корупції», у вчиненому щиро розкаюється», – йдеться у постанові суду від 21 лютого 2024-го.



Посадовця оштрафували на 3910 гривень. Василь Бакуш продовжує працювати директором ліцею, у вересні 2023 року з ним продовжували контракт на 4 роки.



За схожі порушення, пов’язані з корупцією, судили і колишнього директора спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» Володимира Цвида. У грудні 2022 року він підписав наказ про преміювання себе на 10 тисяч гривень. А ще виписав премію своєму синові – у розмірі п’яти тисяч гривень. Ймовірно ідеться про Ігоря Цвида, який працює інструктором у СОК «Шахтар».



Володимир Цвид теж визнав свою вину.



«Із наданих пояснень Володимира Цвида вбачається, що він дійсно не повідомив Нововолинську міську раду про наявність у нього реального конфлікту інтересів через необізнаність з діючим антикорупційним законодавством та значним навантаженням у роботі, – йдеться у постанові суду від 8 лютого 2024-го.



Директора «Шахтаря» оштрафували на 3400 гривень. Володимир Цвид керував СОК «Шахтар» з 2006 року, а з січня 2024-го – він інструктор з фізичної культури.



Рішення суду щодо обох керівників комунальних закладів набрали законної сили, а штрафи уже сплачені.



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