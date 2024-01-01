Двох керівників комунальних закладів на Волині оштрафували за корупцію

Двох керівників комунальних закладів на Волині оштрафували за корупцію
За правопорушення, пов’язані з корупцією, Нововолинський міськсуд оштрафував керівників двох комунальних закладів.

Посадовці приймали рішення в умовах конфлікту інтересів: влаштовували на роботу та преміювали близьких родичів, пише Сила правди.

Йдеться про керівника Нововолинського ліцею №9 Василя Бакуша та ексдиректора Нововолинського спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» Володимира Цвида.

Василь Бакуш керує ліцеєм №9 з листопада 2021 року. У серпні 2022 року він оформив на роботу двоюрідну сестру, яка отримала посаду вчителя англійської мови.
Двох керівників комунальних закладів на Волині оштрафували за корупцію

Також два роки підряд, у 2022-му і 2023-му, посадовець встановлював дружині, яка працює бібліотекаркою, доплату у розмірі 15% посадового окладу за роботу з фондом підручників. А ще двічі робив їй надбавку за особливі умови роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу. Окрім того, у 2022 році Василь Бакуш «за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків» преміював двох сестер. Відтак, щодо нього склали низку протоколів за те, що він приймав рішення та вчиняв дії в умовах реального конфлікту інтересів.

«У судовому засіданні Василь Бакуш повністю визнав себе винуватим у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172-7, ч.2 ст.172-7 КУпАП, та пояснив, що вказані накази видав і підписав, оскільки не досконало був обізнаний із вимогами закону України «Про запобігання корупції», у вчиненому щиро розкаюється», – йдеться у постанові суду від 21 лютого 2024-го.

Посадовця оштрафували на 3910 гривень. Василь Бакуш продовжує працювати директором ліцею, у вересні 2023 року з ним продовжували контракт на 4 роки.

За схожі порушення, пов’язані з корупцією, судили і колишнього директора спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар» Володимира Цвида. У грудні 2022 року він підписав наказ про преміювання себе на 10 тисяч гривень. А ще виписав премію своєму синові – у розмірі п’яти тисяч гривень. Ймовірно ідеться про Ігоря Цвида, який працює інструктором у СОК «Шахтар».
Двох керівників комунальних закладів на Волині оштрафували за корупцію

Володимир Цвид теж визнав свою вину.

«Із наданих пояснень Володимира Цвида вбачається, що він дійсно не повідомив Нововолинську міську раду про наявність у нього реального конфлікту інтересів через необізнаність з діючим антикорупційним законодавством та значним навантаженням у роботі, – йдеться у постанові суду від 8 лютого 2024-го.

Директора «Шахтаря» оштрафували на 3400 гривень. Володимир Цвид керував СОК «Шахтар» з 2006 року, а з січня 2024-го – він інструктор з фізичної культури.

Рішення суду щодо обох керівників комунальних закладів набрали законної сили, а штрафи уже сплачені.

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Теги: суд, Волинь
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