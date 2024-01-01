Поліцейського за вбивство на Волині засудили до 11 років тюрми
Сьогодні, 17:39
На Волині до 11 років позбавлення волі засудили колишнього поліцейського, який застрелив людину із табельної зброї.
Про це повідомила пресслужба Волинської прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав колишнього працівника Ковельського РУП ГУНП в області винуватим в умисному вбивстві та незаконному поводженні із боєприпасами (ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України).
Уночі 25 лютого 2023 року 40-річний нетверезий чоловік у будинку на вулиці Заводській у Ковелі вистрілив із табельного пістолета Макарова у сусіда-однолітка, з яким разом вечеряв.
Потерпілий помер у лікарні.
У правоохоронця також вилучили боєприпаси, які він незаконно придбав та зберігав удома.
Суд призначив чоловікові, звільненому із лав поліції після вчинення злочину, покарання у виді 11 років позбавлення волі.
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Про це повідомила пресслужба Волинської прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав колишнього працівника Ковельського РУП ГУНП в області винуватим в умисному вбивстві та незаконному поводженні із боєприпасами (ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України).
Уночі 25 лютого 2023 року 40-річний нетверезий чоловік у будинку на вулиці Заводській у Ковелі вистрілив із табельного пістолета Макарова у сусіда-однолітка, з яким разом вечеряв.
Потерпілий помер у лікарні.
У правоохоронця також вилучили боєприпаси, які він незаконно придбав та зберігав удома.
Суд призначив чоловікові, звільненому із лав поліції після вчинення злочину, покарання у виді 11 років позбавлення волі.
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