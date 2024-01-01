Поліцейського за вбивство на Волині засудили до 11 років тюрми

Поліцейського за вбивство на Волині засудили до 11 років тюрми
На Волині до 11 років позбавлення волі засудили колишнього поліцейського, який застрелив людину із табельної зброї.

Про це повідомила пресслужба Волинської прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав колишнього працівника Ковельського РУП ГУНП в області винуватим в умисному вбивстві та незаконному поводженні із боєприпасами (ч.1 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України).

Уночі 25 лютого 2023 року 40-річний нетверезий чоловік у будинку на вулиці Заводській у Ковелі вистрілив із табельного пістолета Макарова у сусіда-однолітка, з яким разом вечеряв.

Потерпілий помер у лікарні.

У правоохоронця також вилучили боєприпаси, які він незаконно придбав та зберігав удома.

Суд призначив чоловікові, звільненому із лав поліції після вчинення злочину, покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вбивство, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські пілоти у США та Данії вже завершують навчання, - Євлаш
Сьогодні, 17:54
Поліцейського за вбивство на Волині засудили до 11 років тюрми
Сьогодні, 17:39
Обленерго: графіків відключення світла на Волині поки не буде
Сьогодні, 17:32
У Луцьку вшанували пам’ять жертв концтаборів
Сьогодні, 17:11
«Українська команда» передає велику партію дронів-літаків легендарному батальйону «Ахіллес»
Сьогодні, 16:59
Схожі новини
Волинянину за вбивство рідної бабусі загрожує 15 років тюрми Волинянину за вбивство рідної бабусі загрожує 15 років тюрми
26 березень, 14:35
Поліція: бабусю у Нововолинську вбив рідний онук Поліція: бабусю у Нововолинську вбив рідний онук
25 березень, 18:40
24-річному волинянину, який під час сварки вбив знайомого, повідомили про підозру 24-річному волинянину, який під час сварки вбив знайомого, повідомили про підозру
25 березень, 17:30
Під час конфлікту вбив 18-річного хлопця: 7 років тюрми отримав неповнолітній волинянин Під час конфлікту вбив 18-річного хлопця: 7 років тюрми отримав неповнолітній волинянин
22 лютий, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські пілоти у США та Данії вже завершують навчання, - Євлаш
Сьогодні, 17:54
 0
Поліцейського за вбивство на Волині засудили до 11 років тюрми
Сьогодні, 17:39
 0
Обленерго: графіків відключення світла на Волині поки не буде
Сьогодні, 17:32
 0
У Луцьку вшанували пам’ять жертв концтаборів
Сьогодні, 17:11
 0
«Українська команда» передає велику партію дронів-літаків легендарному батальйону «Ахіллес»
Сьогодні, 16:59
 0
Медіа
відео
1/8