Обленерго: графіків відключення світла на Волині поки не буде

зруйнування Трипільської ТЕС.



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Трипільська ТЕС, що на Київщині, була повністю зруйнована російським ударом 11 квітня.



«Чорний день в історії «Центренерго». Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки, знищено всю нашу генерацію. Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині. Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні – живі», – повідомило «Центренерго».



До слова, 22 березня 2024 року вщент була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині, а 25 липня 2022 року війська РФ окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.



«На сьогодні ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації», – інформували у компанії.



Журналісти вирішили з’ясувати у ПрАТ «Волиньобленерго», чи планується запровадити на Волині графіки відключень світла у зв’язку з такою тяжкою ситуацією в українській енергетиці.



Як зазначили у компанії, поки таких графіків немає.



«Наразі у НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області.



Якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему, про доведення лімітів на область оператор системи розподілу ПрАТ «Волиньобленерго» повідомить на своєму офіційному сайті», - відповіли у ПрАТ «Волиньобленерго».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У «Волиньобленерго» пояснили, чи слід очікувати відключення світла в регіоні черезПро це пише ВСН Трипільська ТЕС, що на Київщині, була повністю зруйнована російським ударом 11 квітня.«Чорний день в історії «Центренерго». Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки, знищено всю нашу генерацію. Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині. Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні – живі», – повідомило «Центренерго».До слова, 22 березня 2024 року вщент була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині, а 25 липня 2022 року війська РФ окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.«На сьогодні ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації», – інформували у компанії.Журналісти вирішили з’ясувати у ПрАТ «Волиньобленерго», чи планується запровадити на Волині графіки відключень світла у зв’язку з такою тяжкою ситуацією в українській енергетиці.Як зазначили у компанії, поки таких графіків немає.«Наразі у НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області.Якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему, про доведення лімітів на область оператор системи розподілу ПрАТ «Волиньобленерго» повідомить на своєму офіційному сайті», - відповіли у ПрАТ «Волиньобленерго».

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