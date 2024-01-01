Обленерго: графіків відключення світла на Волині поки не буде
Сьогодні, 17:32
У «Волиньобленерго» пояснили, чи слід очікувати відключення світла в регіоні через зруйнування Трипільської ТЕС.
Про це пише ВСН.
Трипільська ТЕС, що на Київщині, була повністю зруйнована російським ударом 11 квітня.
«Чорний день в історії «Центренерго». Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки, знищено всю нашу генерацію. Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині. Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні – живі», – повідомило «Центренерго».
До слова, 22 березня 2024 року вщент була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині, а 25 липня 2022 року війська РФ окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.
«На сьогодні ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації», – інформували у компанії.
Журналісти вирішили з’ясувати у ПрАТ «Волиньобленерго», чи планується запровадити на Волині графіки відключень світла у зв’язку з такою тяжкою ситуацією в українській енергетиці.
Як зазначили у компанії, поки таких графіків немає.
«Наразі у НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області.
Якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему, про доведення лімітів на область оператор системи розподілу ПрАТ «Волиньобленерго» повідомить на своєму офіційному сайті», - відповіли у ПрАТ «Волиньобленерго».
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Про це пише ВСН.
Трипільська ТЕС, що на Київщині, була повністю зруйнована російським ударом 11 квітня.
«Чорний день в історії «Центренерго». Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки, знищено всю нашу генерацію. Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині. Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні – живі», – повідомило «Центренерго».
До слова, 22 березня 2024 року вщент була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині, а 25 липня 2022 року війська РФ окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.
«На сьогодні ПАТ «Центренерго» втратила 100 відсотків генерації», – інформували у компанії.
Журналісти вирішили з’ясувати у ПрАТ «Волиньобленерго», чи планується запровадити на Волині графіки відключень світла у зв’язку з такою тяжкою ситуацією в українській енергетиці.
Як зазначили у компанії, поки таких графіків немає.
«Наразі у НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області.
Якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему, про доведення лімітів на область оператор системи розподілу ПрАТ «Волиньобленерго» повідомить на своєму офіційному сайті», - відповіли у ПрАТ «Волиньобленерго».
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