У Луцьку вшанували пам’ять жертв концтаборів

Сьогодні, 11 квітня, у світі відзначають Міжнародний день визволення в’язнів нацистських таборів,у 1991 році.На жаль, в Україні, після повномасштабного російського вторгнення, тема в’язнів концтаборів набула нового звучання і значення. Тому сьогодні у нашій державі згадують не тільки про тих, хто пережив гітлерівські катівні. А насамперед про тих, хто зараз перебуває в полоні російських окупантів, повідомляє Луцька міськрада.Пам’ять про людей, які пройшли через концтабори держав-агресорів, у Луцьку вшанували біля пам’ятної стели «Жертвам нацизму» на меморіальному комплексі «Вічна Слава». З ініціативи міської ветеранської організації “Спілка в’язнів-жертв нацизму” (голова) сьогодні тут відбулася година-реквієм.Під час заходу, який провела організатор культурного дозвілля терцентру соціального обслуговування Луцької громади Оксана Крамар, звучали спогади дітей в’язнів гітлерівських концтаборів. Заупокійну молитву за жертвами таборів смерті відслужив священик Церкви Введення у храм Пресвятої БогородиціДо участі у годині-реквіємі долучився секретар Луцької міської ради, представники влади області, Національної гвардії, а також здобувачі освіти Волинського фахового коледжу НУХТ. Присутні вшанували пам’ять в’язнів нацистських концтаборів хвилиною мовчання та поклали квіти до стели “Жертвам нацизму”.