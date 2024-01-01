«Українська команда» передає велику партію дронів-літаків легендарному батальйону «Ахіллес»

«Українська команда» передає велику партію дронів-літаків легендарному батальйону «Ахіллес»
Волонтерський штаб «Українська команда» передав велику партію дронів-літаків батальйону «Ахіллес» на Авдіївський напрямок.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Друзі, завдяки вам «Українська команда» збільшує партії дронів, які передає захисникам. А це значить, що ще більше безпілотників полетять на голови оркам. Велику партію дронів-літачків ми передали батальйону ударних безпілотників та авіакомплексів «Ахіллес» 92 окремої штурмової бригади», - йдеться у повідомленні «Української команди».

У волонтерському штабі зазначають, що бійці батальйону «Ахіллес» з перших днів війни стійко рубляться на важкому Авдіївському напрямку.

«Разом з дронами ми з вами передали захисникам також катапульту та ретранслятор. Щоб били далеко та точно. А це вони вміють добре», - зазначив керівник «Української команди» Артур Палатний.

Бійці «Ахіллесу» подякували Артуру Палатному та всім, хто допоміг отримати дрони.

«Щиро дякуємо «Українській команді». Дякуємо кожному і кожній з вас. Друзі, разом з вами ми наближаємо перемогу!» - заявив керівник батальйону «Ахіллес» Юрій Федоренко.

Раніше «Українська команда» привезла великі дрони-літаки на передову на Бахмутський напрямок. Безпілотники, на які збирали всі українці, отримали бійці батальйону «Свобода» 4 штурмової бригади «Рубіж» Нацгвардії України.

Як відомо, "Українська команда" продовжує збір на 200 великих дронів-літаків для захисників на передовій.

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Теги: Українська команда
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