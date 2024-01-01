На Волині провели в останню путь полеглого прикордонника
Сьогодні, 16:02
У Володимирі на Волині навколішки, коридором шани, проводжали в останню дорогу мешканці громади полеглого земляка – інспектора прикордонної служби вищої категорії, штаб-сержанта Олександра Денисюка.
Прощання із загиблим захисником відбулось 11 квітня у соборі Святого великомученика Юрія Переможця, повідомляє Володимирська міськрада.
Труна з тілом загиблого Олександра Денисюка, що потопала у живих квітах, провела у військовому храмі усю ніч. Попрощатись із прикордонником, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю, вшанувати його прийшли його рідні, близькі, друзі, побратими, представники влади та небайдужі мешканці. Під час чину похорону ніхто не міг стримати сліз, адже жорстока війна осиротила іще одну родину з нашої громади.
Олександр Денисюк народився 11 січня 1979 року, з 1999 року служив у прикордонній службі, був вірним присязі та гідно виконував свій громадянський обов’язок. Був люблячим чоловіком, батьком, сином… Життя захисника обірвалось 5 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання.
Військовий капелан Юрій Здебський під час проповіді зазначив: “Схиляючи голову перед труною із загиблим Олександром, ми низько кланяємось кожному, хто боронив нас і боронить. Жодне ім’я, яке нині закарбоване у книзі національної пам’яті України, не повинне бути забутим”.
Поховали штаб-сержанта з усіма військовими почестями на Алеї Слави Федорівського кладовища.
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Прощання із загиблим захисником відбулось 11 квітня у соборі Святого великомученика Юрія Переможця, повідомляє Володимирська міськрада.
Труна з тілом загиблого Олександра Денисюка, що потопала у живих квітах, провела у військовому храмі усю ніч. Попрощатись із прикордонником, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю, вшанувати його прийшли його рідні, близькі, друзі, побратими, представники влади та небайдужі мешканці. Під час чину похорону ніхто не міг стримати сліз, адже жорстока війна осиротила іще одну родину з нашої громади.
Олександр Денисюк народився 11 січня 1979 року, з 1999 року служив у прикордонній службі, був вірним присязі та гідно виконував свій громадянський обов’язок. Був люблячим чоловіком, батьком, сином… Життя захисника обірвалось 5 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання.
Військовий капелан Юрій Здебський під час проповіді зазначив: “Схиляючи голову перед труною із загиблим Олександром, ми низько кланяємось кожному, хто боронив нас і боронить. Жодне ім’я, яке нині закарбоване у книзі національної пам’яті України, не повинне бути забутим”.
Поховали штаб-сержанта з усіма військовими почестями на Алеї Слави Федорівського кладовища.
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