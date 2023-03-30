Уночі російські ракети рухалися вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Львівщини





Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш на брифінгу в «Медіацентрі Україна», пише



20 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 росіяни запустили по Україні із дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. Вони здійнялися з авіабази «Оленья», неподалік міста Оленєгорськ Мурманської області рф, а запускали ракети із Саратовської області.



«Переважно ці ракети зайшли в наш повітряний простір з північної частини України та рухалися вздовж кордону з Білоруссю в сторону Львівської області», — розповів Євлаш.



Із 20 таких крилатих ракет Сили оборони збили 16. Також росіяни запустили 6 гіперзвукових ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К.



«На жаль, досить потужна зброя. Не вдається нам ще повною мірою відбивати такі атаки ворога, оскільки для цього нам необхідні засоби, які вже неодноразово проявили свою ефективність — ППО типу Patriot», — сказав Євлаш.



Він додав, що системи Patriot зараз вкрай необхідні для того, щоб боротися з такими комбінованими атаками.



Окрім того, вночі окупанти застосували 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (дві з них збили). А також — 40 безпілотників, які відвертали увагу, коли зенітні ракетні комплекси С-300/400 завдавали ударів.



39 із 40 запущених безпілотників були збиті. Євлаш наголосив, що росія не полишає планів зі знищення критичної та енергетичної інфраструктури.



Нічна атака



Уночі проти 11 квітня російські війська завдали черговий масований авіаційний удар по Україні. Повітряна тривога тривала з 21:40 10 квітня і майже до 6:00 11 квітня.



Окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та безпілотниками типу Shahed-136/131 та ударними БпЛА. Під основний удар потрапили Київська, Одеська, Харківська та Львівська області.



Загалом окупанти протягом ночі випустили 82 засоби повітряного нападу. Українські військові знищили 57 повітряних цілей — 18 ракет та 39 ударних дронів.



Для відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.



На Львівщині росіяни поцілили в газорозподільчу інфраструктуру. У Київській області влучили в об'єкт критичної інфраструктури — ракетний удар повністю зруйнував Трипільську ТЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі проти 11 квітня російські крилаті ракети зайшли в повітряний простір України з північної частини та рухалися вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Львівщини.Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУна брифінгу в «Медіацентрі Україна», пише Громадське 20 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 росіяни запустили по Україні із дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. Вони здійнялися з авіабази «Оленья», неподалік міста Оленєгорськ Мурманської області рф, а запускали ракети із Саратовської області.«Переважно ці ракети зайшли в наш повітряний простір з північної частини України та рухалися вздовж кордону з Білоруссю в сторону Львівської області», — розповів Євлаш.Із 20 таких крилатих ракет Сили оборони збили 16. Також росіяни запустили 6 гіперзвукових ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К.«На жаль, досить потужна зброя. Не вдається нам ще повною мірою відбивати такі атаки ворога, оскільки для цього нам необхідні засоби, які вже неодноразово проявили свою ефективність — ППО типу Patriot», — сказав Євлаш.Він додав, що системи Patriot зараз вкрай необхідні для того, щоб боротися з такими комбінованими атаками.Окрім того, вночі окупанти застосували 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (дві з них збили). А також — 40 безпілотників, які відвертали увагу, коли зенітні ракетні комплекси С-300/400 завдавали ударів.39 із 40 запущених безпілотників були збиті. Євлаш наголосив, що росія не полишає планів зі знищення критичної та енергетичної інфраструктури.Уночі проти 11 квітня. Повітряна тривога тривала з 21:40 10 квітня і майже до 6:00 11 квітня.Окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та безпілотниками типу Shahed-136/131 та ударними БпЛА. Під основний удар потрапили Київська, Одеська, Харківська та Львівська області.Загалом окупанти протягом ночі випустили 82 засоби повітряного нападу. Українські військові знищили 57 повітряних цілей — 18 ракет та 39 ударних дронів.Для відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.. У Київській області влучили в об'єкт критичної інфраструктури — ракетний удар повністю зруйнував Трипільську ТЕС.

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