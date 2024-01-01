«Свідомий» Покровський не сплатив до бюджету Луцька 3,79 мільйони: прокуратура подала в суд

«Свідомий» Покровський не сплатив до бюджету Луцька 3,79 мільйони: прокуратура подала в суд
Забудовник елітного ЖК «Оселя парк», співвласником якого є очільник політсили «Свідомі», фактичний власник сайта і телеканалу «Конкурент» Андрій Покровський, не сплатив до бюджету Луцька 3 мільйони 791 тисячу гривень пайової участі за зведення житлового комплексу, перед тим обманувши сімʼї ветеранів АТО та загиблих на 26 квартир у цьому ЖК.

За кошти пайової участі можна було б придбати 290 FPV-дронів або чимало іншої допомоги для фронту, пишуть Волинські новини.

Чому прокуратура подала в суд на Покровського

Пайовий внесок – це податок, який сплачують власники забудов загальною площею понад 300 квадратних метрів. Забудовник підписує договір про пайову участь, згідно з яким в інфраструктуру населеного пункту вносяться кошти.

«Оселя парк» – один з найдорожчих житлових комплексів у Луцьку. Але щоб заробити на ньому якнайбільше, «свідомий» Андрій Покровський, вочевидь, вирішив зекономити на цьому платежі та, кажучи простими словами, кинув місто.

Луцька окружна прокуратура ініціювала звернення до Господарського суду Волинської області із позовом про стягнення із замовника будівництва ТОВ «Казкова оселя» до місцевого бюджету незаплачених коштів пайової участі, про що повідомила відповідним листом міську раду.

У відповідь прокуратурі повідомили, що кошти забудовник в міську казну дійсно не сплатив. Відповідно до розрахунків, проведених з урахуванням норм ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавцих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», орієнтовна сума коштів, яку забудовник мав би сплатити в бюджет міста, становить 3 мільйони 791 тисяча гривень.
«Свідомий» Покровський не сплатив до бюджету Луцька 3,79 мільйони: прокуратура подала в суд
«Свідомий» Покровський не сплатив до бюджету Луцька 3,79 мільйони: прокуратура подала в суд

Луцька міська рада регулярно закуповлює і передає військовим допомогу: від форми, до автомобілів, від дронів до спецобладнання. За кошти, які Покровський не заплатив в бюджет Луцька, можна було б придбати близько 290 FPV-дронів, так необхідних на фронті. Але такі дрібниці, вочевидь, мало хвилюють власника політсили «Свідомі» та її депутатів.

Проблеми з законом в Покровського не вперше

Вочевидь, Андрій Покровський – азартна людина, якщо так любить порушувати закони та ухилятись від відповідальності. Не дарма його повʼязують з нелегальним гральним бізнесом.

Минулу незаконну оборудку Покровського скасував суд. Так, прокуратура домоглася скасування незаконної зміни цільового призначення земельної ділянки Покровського на вулиці Архітектора Метельницького, 3 у Луцьку. Щодо іншої ділянки, то рішення про зміну цільового призначення політсила Покровського «Свідомі» намагалася проштовхнути 9 разів, проте безуспішно. Вичерпавши майже всі ідеї, «Свідомі» депутати спробували домогтися відповідного рішення в інтересах власника їхньої політсили, шантажуючи міського голову Луцька та використовуючи військових у своїх інтересах.

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Теги: Покровський, прокуратура
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