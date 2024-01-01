Лучани навколішки прощалися із двома Героями
Сьогодні, 15:05
У Луцькій громаді сьогодні, 11 квітня, люди віддали останню шану двом полеглим військовослужбовцям – Дмитру Домарецькому та Сергію Козару.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Сьогодні, 11 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовців Дмитра Домарецького та Сергія Козара, які загинули від рук російських окупантів, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Домарецький Дмитро Павлович (26.05.1996 року народження) був призваний на військову службу та загинув 23 липня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лиман Донецької області.
Козар Сергій Ярославович (25.06.1986 року народження) був призваний на військову службу та загинув 22 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилих воїнів разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поховали Дмитра Домарецького у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Сергія Козара — на кладовищі у селі Шепель.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - повідомили у муніципалітеті.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Сьогодні, 11 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовців Дмитра Домарецького та Сергія Козара, які загинули від рук російських окупантів, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Домарецький Дмитро Павлович (26.05.1996 року народження) був призваний на військову службу та загинув 23 липня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лиман Донецької області.
Козар Сергій Ярославович (25.06.1986 року народження) був призваний на військову службу та загинув 22 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилих воїнів разом із духовенством, родинами, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучився і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поховали Дмитра Домарецького у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Сергія Козара — на кладовищі у селі Шепель.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - повідомили у муніципалітеті.
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