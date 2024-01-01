Україна і Латвія уклали безпекову угоду

Президент Українита президент Латвіїпідписали двосторонню угоду між двома країнами.Про це у телеграмі повідомив Володимир Зеленський.Він сьогодні разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між країнами.Згідно з нею, Латвія надаватиме Україніна 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО.«Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність», - зазначив Зеленський.