Україна і Латвія уклали безпекову угоду
Сьогодні, 14:55
Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню угоду між двома країнами.
Про це у телеграмі повідомив Володимир Зеленський.
Він сьогодні разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між країнами.
Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО.
«Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність», - зазначив Зеленський.
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Про це у телеграмі повідомив Володимир Зеленський.
Він сьогодні разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між країнами.
Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО.
«Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність», - зазначив Зеленський.
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