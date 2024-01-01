Україна і Латвія уклали безпекову угоду

Україна і Латвія уклали безпекову угоду
Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню угоду між двома країнами.

Про це у телеграмі повідомив Володимир Зеленський.

Він сьогодні разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між країнами.

Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО.

«Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність», - зазначив Зеленський.

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Теги: військова допомога, Україна
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