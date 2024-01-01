Бійці волинської «сотки» знову знищили ворожу бронетехніку: ефектне відео
Сьогодні, 14:20
У мережі опублікували відео, як військовослужбовці 100-ї окремої механізованої бригади знищили ворожу бронетехніку на Луганщині.
Про це військова частина повідомила в телеграмі.
«У Серебрянському лісі на Луганщині знову засмерділо смаженою ворожою «мотолигою», - зазначили у 100-й ОМБР.
Бійці підрозділу ударних безпілотників 100 омбр VORON 100 вистежили ворожий МТ-ЛБ і з ювелірною точністю завдали по ньому удар FPV-дроном
«Бронетехніка окупантів горіла весело та яскраво! Далі неодмінно буде!» - додали волинські військові.
Нагадуємо, що триває збір на пекельні «подарунки» для окупантів від бійців 100 омбр за цим посиланням.
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Про це військова частина повідомила в телеграмі.
«У Серебрянському лісі на Луганщині знову засмерділо смаженою ворожою «мотолигою», - зазначили у 100-й ОМБР.
Бійці підрозділу ударних безпілотників 100 омбр VORON 100 вистежили ворожий МТ-ЛБ і з ювелірною точністю завдали по ньому удар FPV-дроном
«Бронетехніка окупантів горіла весело та яскраво! Далі неодмінно буде!» - додали волинські військові.
Нагадуємо, що триває збір на пекельні «подарунки» для окупантів від бійців 100 омбр за цим посиланням.
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