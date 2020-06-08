Бібліотеки Луцької громади отримали понад пів тисячі нових книг





Про це в коментарі Марія Назаревич.



З її слів, у рамках міської "Програми розвитку культури на 2023-2025 роки" на придбання цієї партії, сказала керівниця закладу, з бюджету Луцької громади цього року виділили орієнтовно 150 тисяч гривень.



"За запитами користувачів обирали книги, тобто протягом пів року ми систематизували побажання людей і потім проводили тендер", — зазначила Марія Назаревич.



Серед новинок на полицях книгозбірень: сучасна художня література від Світлани Талан, Ярини Вовк, Дарини Гнатко, Андрія Кокотюхи, Люко Дашвар, Ніни Фіалко, Марії Матіос, Юрія Винничука, Василя Карп’юка.



Також є нові історико-пізнавальні та пригодницькі книжки про навколишній світ, Україну та українців, різні казкові історії для дітей тощо.



Зараз триває централізована обробка та інвентаризація отриманої літератури, після чого книги розподілять і передадуть у бібліотеки-філії Луцької громади.



Зі слів Марії Назаревич, новинки читачі зможуть переглядати вже в травні. Наявність книжок у конкретній бібліотеці можна буде перевіряти онлайн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У квітні до бібліотек Луцької міської громади надійшло 619 книг з українських видавництв. Серед цих надходжень — нові видання українських та закордонних письменників.Про це в коментарі Суспільному розповіла директорка "Луцької міської централізованої бібліотечної системи"З її слів, у рамках міської "Програми розвитку культури на 2023-2025 роки" на придбання цієї партії, сказала керівниця закладу, з бюджету Луцької громади цього року виділили орієнтовно 150 тисяч гривень."За запитами користувачів обирали книги, тобто протягом пів року ми систематизували побажання людей і потім проводили тендер", — зазначила Марія Назаревич.Серед новинок на полицях книгозбірень: сучасна художня література відТакож є нові історико-пізнавальні та пригодницькі книжки про навколишній світ, Україну та українців, різні казкові історії для дітей тощо.Зараз триває централізована обробка та інвентаризація отриманої літератури, після чого книги розподілять і передадуть у бібліотеки-філії Луцької громади.Зі слів Марії Назаревич, новинки читачі зможуть переглядати вже в травні. Наявність книжок у конкретній бібліотеці можна буде перевіряти онлайн.

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