Бібліотеки Луцької громади отримали понад пів тисячі нових книг
Сьогодні, 13:47
У квітні до бібліотек Луцької міської громади надійшло 619 книг з українських видавництв. Серед цих надходжень — нові видання українських та закордонних письменників.
Про це в коментарі Суспільному розповіла директорка "Луцької міської централізованої бібліотечної системи" Марія Назаревич.
З її слів, у рамках міської "Програми розвитку культури на 2023-2025 роки" на придбання цієї партії, сказала керівниця закладу, з бюджету Луцької громади цього року виділили орієнтовно 150 тисяч гривень.
"За запитами користувачів обирали книги, тобто протягом пів року ми систематизували побажання людей і потім проводили тендер", — зазначила Марія Назаревич.
Серед новинок на полицях книгозбірень: сучасна художня література від Світлани Талан, Ярини Вовк, Дарини Гнатко, Андрія Кокотюхи, Люко Дашвар, Ніни Фіалко, Марії Матіос, Юрія Винничука, Василя Карп’юка.
Також є нові історико-пізнавальні та пригодницькі книжки про навколишній світ, Україну та українців, різні казкові історії для дітей тощо.
Зараз триває централізована обробка та інвентаризація отриманої літератури, після чого книги розподілять і передадуть у бібліотеки-філії Луцької громади.
Зі слів Марії Назаревич, новинки читачі зможуть переглядати вже в травні. Наявність книжок у конкретній бібліотеці можна буде перевіряти онлайн.
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Про це в коментарі Суспільному розповіла директорка "Луцької міської централізованої бібліотечної системи" Марія Назаревич.
З її слів, у рамках міської "Програми розвитку культури на 2023-2025 роки" на придбання цієї партії, сказала керівниця закладу, з бюджету Луцької громади цього року виділили орієнтовно 150 тисяч гривень.
"За запитами користувачів обирали книги, тобто протягом пів року ми систематизували побажання людей і потім проводили тендер", — зазначила Марія Назаревич.
Серед новинок на полицях книгозбірень: сучасна художня література від Світлани Талан, Ярини Вовк, Дарини Гнатко, Андрія Кокотюхи, Люко Дашвар, Ніни Фіалко, Марії Матіос, Юрія Винничука, Василя Карп’юка.
Також є нові історико-пізнавальні та пригодницькі книжки про навколишній світ, Україну та українців, різні казкові історії для дітей тощо.
Зараз триває централізована обробка та інвентаризація отриманої літератури, після чого книги розподілять і передадуть у бібліотеки-філії Луцької громади.
Зі слів Марії Назаревич, новинки читачі зможуть переглядати вже в травні. Наявність книжок у конкретній бібліотеці можна буде перевіряти онлайн.
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