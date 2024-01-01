Львів’янка налагодила незаконний бізнес на Волині

Львів’янка налагодила незаконний бізнес на Волині
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування щодо жительки Львівщини, яка організувала продаж незаконно виготовлених рідин для електронних сигарет.

Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.

Слідством становлено, що обвинувачена купувала контрафактний товар в Інтернеті. Продавала незаконно виготовлену продукцію через мережу роздрібної торгівлі у місті Любомлі.

Фігурантці повідомлено про підозру.

Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.

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Теги: БЕБ, Волинь
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