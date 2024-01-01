Львів’янка налагодила незаконний бізнес на Волині

незаконно виготовлених рідин для електронних сигарет.



Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.



Слідством становлено, що обвинувачена купувала контрафактний товар в Інтернеті. Продавала незаконно виготовлену продукцію через мережу роздрібної торгівлі у місті Любомлі.



Фігурантці повідомлено про підозру.



Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування щодо жительки Львівщини, яка організувала продажПро це у телеграмі повідомляє БЕБ.Слідством становлено, що обвинувачена купувала контрафактний товар в Інтернеті. Продавала незаконно виготовлену продукцію через мережу роздрібної торгівлі у місті Любомлі.Фігурантці повідомлено про підозру.Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію