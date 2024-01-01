Львів’янка налагодила незаконний бізнес на Волині
Сьогодні, 13:37
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування щодо жительки Львівщини, яка організувала продаж незаконно виготовлених рідин для електронних сигарет.
Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Слідством становлено, що обвинувачена купувала контрафактний товар в Інтернеті. Продавала незаконно виготовлену продукцію через мережу роздрібної торгівлі у місті Любомлі.
Фігурантці повідомлено про підозру.
Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
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Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Слідством становлено, що обвинувачена купувала контрафактний товар в Інтернеті. Продавала незаконно виготовлену продукцію через мережу роздрібної торгівлі у місті Любомлі.
Фігурантці повідомлено про підозру.
Кримінальне провадження скеровано до суду з угодою про визнання винуватості.
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