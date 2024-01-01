Суд оштрафував «бізнесменів», які на Волині підпільно продавали електронні сигарети
Сьогодні, 17:06
На Волині за матеріалами детективів Бюро економічної безпеки суд розглянув чотири справи щодо місцевих мешканців, які нелегально продавали електронні сигарети без марок акцизного податку.
Про це у телеграмі інформує БЕБ.
Зловмисники реалізовували контрафактний товар через мережу роздрібної торгівлі у Луцьку та області.
В рамках чотирьох кримінальних проваджень детективи БЕБ вилучили електронні сигарети, рідини й набори компонентів до них загальною вартістю понад 2,5 млн грн.
За рішенням суду фігурантам справ призначено покарання у вигляді штрафів з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів.
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Про це у телеграмі інформує БЕБ.
Зловмисники реалізовували контрафактний товар через мережу роздрібної торгівлі у Луцьку та області.
В рамках чотирьох кримінальних проваджень детективи БЕБ вилучили електронні сигарети, рідини й набори компонентів до них загальною вартістю понад 2,5 млн грн.
За рішенням суду фігурантам справ призначено покарання у вигляді штрафів з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів.
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