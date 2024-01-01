Суд оштрафував «бізнесменів», які на Волині підпільно продавали електронні сигарети





Про це у телеграмі інформує БЕБ.



Зловмисники реалізовували контрафактний товар через мережу роздрібної торгівлі у Луцьку та області.



В рамках чотирьох кримінальних проваджень детективи БЕБ вилучили електронні сигарети, рідини й набори компонентів до них загальною вартістю понад 2,5 млн грн.



За рішенням суду фігурантам справ призначено покарання у вигляді штрафів з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині за матеріалами детективів Бюро економічної безпеки суд розглянув чотири справи щодо місцевих мешканців, які нелегально продавали електронні сигарети без марок акцизного податку.Про це у телеграмі інформує БЕБ.Зловмисникироздрібної торгівлі у Луцьку та області.В рамках чотирьох кримінальних проваджень детективи БЕБ вилучили електронні сигарети, рідини й набори компонентів до них загальною вартістю понад 2,5 млн грн.За рішенням суду фігурантам справ призначено покарання у вигляді штрафів з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів.

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