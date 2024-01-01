Суд оштрафував «бізнесменів», які на Волині підпільно продавали електронні сигарети

Суд оштрафував «бізнесменів», які на Волині підпільно продавали електронні сигарети
На Волині за матеріалами детективів Бюро економічної безпеки суд розглянув чотири справи щодо місцевих мешканців, які нелегально продавали електронні сигарети без марок акцизного податку.

Про це у телеграмі інформує БЕБ.

Зловмисники реалізовували контрафактний товар через мережу роздрібної торгівлі у Луцьку та області.

В рамках чотирьох кримінальних проваджень детективи БЕБ вилучили електронні сигарети, рідини й набори компонентів до них загальною вартістю понад 2,5 млн грн.

За рішенням суду фігурантам справ призначено покарання у вигляді штрафів з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: БЕБ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині військовий одружився із коханою
Сьогодні, 17:44
В ГУР розповіли, скільки винищувачів мають росіяни
Сьогодні, 17:25
Суд оштрафував «бізнесменів», які на Волині підпільно продавали електронні сигарети
Сьогодні, 17:06
На Волині досі знеструмлено 3 села повністю, 3 – частково
Сьогодні, 16:50
ЗМІ: Україна на третину збільшила виробництво САУ «Богдана»
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
Одеські контрафактники «проспонсорували» сигарети для ЗСУ на 7 мільйонів Одеські контрафактники «проспонсорували» сигарети для ЗСУ на 7 мільйонів
26 березень, 19:09
Волинянин постане перед судом за торгівлю алкоконтрафактом Волинянин постане перед судом за торгівлю алкоконтрафактом
11 березень, 14:46
У Луцьку знищили підпільний завод елітного алкоголю У Луцьку знищили підпільний завод елітного алкоголю
07 березень, 17:16
Контрафактні справи на 2 мільйони на Волині пішли до суду Контрафактні справи на 2 мільйони на Волині пішли до суду
27 лютий, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині військовий одружився із коханою
Сьогодні, 17:44
 0
В ГУР розповіли, скільки винищувачів мають росіяни
Сьогодні, 17:25
 0
Суд оштрафував «бізнесменів», які на Волині підпільно продавали електронні сигарети
Сьогодні, 17:06
 0
На Волині досі знеструмлено 3 села повністю, 3 – частково
Сьогодні, 16:50
 0
ЗМІ: Україна на третину збільшила виробництво САУ «Богдана»
Сьогодні, 16:35
 0
Медіа
відео
1/8