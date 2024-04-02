ЗМІ: Україна на третину збільшила виробництво САУ «Богдана»

виробництва самохідних артилерійських установок «Богдана» зростають. Український ВПК виготовляє на місяць вже 8 таких САУ.



Про це повідомляє



Як зазначає виданням, ще в грудні президент Володимир Зеленський казав, що на місяць виготовляють 6 цих САУ.



САУ «Богдана» вперше представили у 2018 році, на параді до Дня Незалежності — як САУ, виготовлену за стандартами НАТО.



Свій перший постріл вона зробила у грудні 2019 року, але через судову суперечку щодо снарядів держвипробування перенесли на 2021 рік.



У травні того року відбувся перший етап заводських випробувань «Богдани» з бойовими стрільбами. Завершили випробування в січні 2022 року.



Ця САУ вже показала себе в боях. З неї, зокрема, обстрілювали росіян на острові Зміїний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Темпизростають. Український ВПК виготовляє на місяць вже 8 таких САУ.Про це повідомляє The New York Times Як зазначає виданням, ще в грудні президентказав, що на місяць виготовляють 6 цих САУ.САУ «Богдана» вперше представили у 2018 році, на параді до Дня Незалежності — як САУ, виготовлену за стандартами НАТО.Свій перший постріл вона зробила у грудні 2019 року, але через судову суперечку щодо снарядів держвипробування перенесли на 2021 рік.У травні того року відбувся перший етап заводських випробувань «Богдани» з бойовими стрільбами. Завершили випробування в січні 2022 року.Ця САУ вже показала себе в боях. З неї, зокрема, обстрілювали росіян на острові Зміїний.

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