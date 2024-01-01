На Волині досі знеструмлено 3 села повністю, 3 – частково
Сьогодні, 16:50
На Волині негода, на жаль, не вщухає та продовжує завдавати шкоди електромережам.
Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.
Наразі до ліквідації наслідків негоди додатково залучено 3 аварійно-відновлювальні бригади та техніку для якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачів.
Станом на 15:00 сьогодні, 3 квітня, знеструмлені:
- три повітряні лінії 10 кВ;
- 36 трансформаторних підстанцій;
- 3 населених пункти повністю, 3 частково.
Як і станом на 11:00, найбільше знеструмлень у зоні обслуговування Любомльського відділення, Ківерцівської та Луцької філії. На 15:00 без електропостачання 2 165 споживачів.
Електромонтери у посиленому складі продовжують роботи над відновленням електропостачання. Загалом за сьогодні було відновлено 28 ліній 10 кВ і 63 лінії 0,4 кВ.
Орієнтовний час відновлення електропостачання по знеструмленнях, що зафіксовані станом на 15:00 – до 18:00.
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Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.
Наразі до ліквідації наслідків негоди додатково залучено 3 аварійно-відновлювальні бригади та техніку для якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачів.
Станом на 15:00 сьогодні, 3 квітня, знеструмлені:
- три повітряні лінії 10 кВ;
- 36 трансформаторних підстанцій;
- 3 населених пункти повністю, 3 частково.
Як і станом на 11:00, найбільше знеструмлень у зоні обслуговування Любомльського відділення, Ківерцівської та Луцької філії. На 15:00 без електропостачання 2 165 споживачів.
Електромонтери у посиленому складі продовжують роботи над відновленням електропостачання. Загалом за сьогодні було відновлено 28 ліній 10 кВ і 63 лінії 0,4 кВ.
Орієнтовний час відновлення електропостачання по знеструмленнях, що зафіксовані станом на 15:00 – до 18:00.
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