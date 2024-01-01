На Волині досі знеструмлено 3 села повністю, 3 – частково

На Волині негода, на жаль, не вщухає та продовжує завдавати шкоди електромережам.Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.Наразі до ліквідації наслідків негоди додатково залучено 3 аварійно-відновлювальні бригади та техніку дляСтаном на 15:00 сьогодні, 3 квітня, знеструмлені:- три повітряні лінії 10 кВ;- 36 трансформаторних підстанцій;- 3 населених пункти повністю, 3 частково.Як і станом на 11:00, найбільше знеструмлень у зоні обслуговування Любомльського відділення, Ківерцівської та Луцької філії. На 15:00 без електропостачання 2 165 споживачів.Електромонтери у посиленому складі продовжують роботи над відновленням електропостачання. Загалом за сьогодні було відновлено 28 ліній 10 кВ і 63 лінії 0,4 кВ.Орієнтовний час відновлення електропостачання по знеструмленнях, що зафіксовані станом на 15:00 – до 18:00.