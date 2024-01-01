На Волині досі знеструмлено 3 села повністю, 3 – частково

На Волині досі знеструмлено 3 села повністю, 3 – частково
На Волині негода, на жаль, не вщухає та продовжує завдавати шкоди електромережам.

Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.

Наразі до ліквідації наслідків негоди додатково залучено 3 аварійно-відновлювальні бригади та техніку для якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачів.

Станом на 15:00 сьогодні, 3 квітня, знеструмлені:

- три повітряні лінії 10 кВ;
- 36 трансформаторних підстанцій;
- 3 населених пункти повністю, 3 частково.

Як і станом на 11:00, найбільше знеструмлень у зоні обслуговування Любомльського відділення, Ківерцівської та Луцької філії. На 15:00 без електропостачання 2 165 споживачів.

Електромонтери у посиленому складі продовжують роботи над відновленням електропостачання. Загалом за сьогодні було відновлено 28 ліній 10 кВ і 63 лінії 0,4 кВ.

Орієнтовний час відновлення електропостачання по знеструмленнях, що зафіксовані станом на 15:00 – до 18:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електроенергія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В ГУР розповіли, скільки винищувачів мають росіяни
Сьогодні, 17:25
Суд оштрафував «бізнесменів», які на Волині підпільно продавали електронні сигарети
Сьогодні, 17:06
На Волині досі знеструмлено 3 села повністю, 3 – частково
Сьогодні, 16:50
ЗМІ: Україна на третину збільшила виробництво САУ «Богдана»
Сьогодні, 16:35
Відійшов у засвіти офіцер-вихователь військового ліцею на Волині
Сьогодні, 16:18
Схожі новини
Волинянин примудрився поцупити електрику на пів мільйона Волинянин примудрився поцупити електрику на пів мільйона
29 березень, 18:50
Влітку можливі відключення світла, - Центр дослідження енергетики Влітку можливі відключення світла, - Центр дослідження енергетики
29 березень, 14:36
Українцям світло повернуть протягом доби, - Шмигаль Українцям світло повернуть протягом доби, - Шмигаль
22 березень, 18:43
На Волині «поцупили» 1,5 мільйона кВт⋅год електроенергії На Волині «поцупили» 1,5 мільйона кВт⋅год електроенергії
07 березень, 14:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині військовий одружився із коханою
Сьогодні, 17:44
 0
В ГУР розповіли, скільки винищувачів мають росіяни
Сьогодні, 17:25
 0
Суд оштрафував «бізнесменів», які на Волині підпільно продавали електронні сигарети
Сьогодні, 17:06
 0
На Волині досі знеструмлено 3 села повністю, 3 – частково
Сьогодні, 16:50
 0
ЗМІ: Україна на третину збільшила виробництво САУ «Богдана»
Сьогодні, 16:35
 0
Медіа
відео
1/8