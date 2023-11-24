На Волині через сильні пориви вітру 1528 споживачів залишилися без світла





Про це



"На Волині внаслідок сильних поривів вітру (до 20 м/с) та обривів ліній електропередачі станом на 11.00 середи 3 квітня знеструмлені:



- 2 повністю повітряні лінії 10 кВ і 2 частково;



- 19 трансформаторних підстанцій;



- 1 населений пункт повністю, 4 частково.



Працює 4 оперативно-виїзні бригади (12 працівників), задіяно 4 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що найбільше знеструмлень через негоду в зоні обслуговування Любомльського відділення, Ківерцівської та Луцької філії. Загалом без електропостачання - 1 528 споживачів.



Електромонтери аварійних бригад працюють над вирішенням проблеми, завданої негодою. Орієнтовний час відновлення електропостачання – 15:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок сильних поривів вітру на Волині 1528 споживачів залишилися без електропостачання.Про це повідомили у "Волиньобленерго"."На Волині внаслідок сильних поривів вітру (до 20 м/с) та обривів ліній електропередачі станом на 11.00 середи 3 квітня знеструмлені:- 2 повністю повітряні лінії 10 кВ і 2 частково;- 19 трансформаторних підстанцій;- 1 населений пункт повністю, 4 частково.Працює 4 оперативно-виїзні бригади (12 працівників), задіяно 4 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що найбільше знеструмлень через негоду в зоні обслуговування Любомльського відділення, Ківерцівської та Луцької філії. Загалом без електропостачання - 1 528 споживачів.Електромонтери аварійних бригад працюють над вирішенням проблеми, завданої негодою. Орієнтовний час відновлення електропостачання – 15:00.

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