На Волині через сильні пориви вітру 1528 споживачів залишилися без світла
Сьогодні, 13:00
Внаслідок сильних поривів вітру на Волині 1528 споживачів залишилися без електропостачання.
Про це повідомили у "Волиньобленерго".
"На Волині внаслідок сильних поривів вітру (до 20 м/с) та обривів ліній електропередачі станом на 11.00 середи 3 квітня знеструмлені:
- 2 повністю повітряні лінії 10 кВ і 2 частково;
- 19 трансформаторних підстанцій;
- 1 населений пункт повністю, 4 частково.
Працює 4 оперативно-виїзні бригади (12 працівників), задіяно 4 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільше знеструмлень через негоду в зоні обслуговування Любомльського відділення, Ківерцівської та Луцької філії. Загалом без електропостачання - 1 528 споживачів.
Електромонтери аварійних бригад працюють над вирішенням проблеми, завданої негодою. Орієнтовний час відновлення електропостачання – 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у "Волиньобленерго".
"На Волині внаслідок сильних поривів вітру (до 20 м/с) та обривів ліній електропередачі станом на 11.00 середи 3 квітня знеструмлені:
- 2 повністю повітряні лінії 10 кВ і 2 частково;
- 19 трансформаторних підстанцій;
- 1 населений пункт повністю, 4 частково.
Працює 4 оперативно-виїзні бригади (12 працівників), задіяно 4 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільше знеструмлень через негоду в зоні обслуговування Любомльського відділення, Ківерцівської та Луцької філії. Загалом без електропостачання - 1 528 споживачів.
Електромонтери аварійних бригад працюють над вирішенням проблеми, завданої негодою. Орієнтовний час відновлення електропостачання – 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині через сильні пориви вітру 1528 споживачів залишилися без світла
Сьогодні, 13:00
Удар по Сумщині: є загиблий і поранені
Сьогодні, 12:33
Пил із Сахари на Волині: чи не роздута тема
Сьогодні, 12:16