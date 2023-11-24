На Волині через сильні пориви вітру 1528 споживачів залишилися без світла

На Волині через сильні пориви вітру 1528 споживачів залишилися без світла
Внаслідок сильних поривів вітру на Волині 1528 споживачів залишилися без електропостачання.

Про це повідомили у "Волиньобленерго".

"На Волині внаслідок сильних поривів вітру (до 20 м/с) та обривів ліній електропередачі станом на 11.00 середи 3 квітня знеструмлені:

- 2 повністю повітряні лінії 10 кВ і 2 частково;

- 19 трансформаторних підстанцій;

- 1 населений пункт повністю, 4 частково.

Працює 4 оперативно-виїзні бригади (12 працівників), задіяно 4 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше знеструмлень через негоду в зоні обслуговування Любомльського відділення, Ківерцівської та Луцької філії. Загалом без електропостачання - 1 528 споживачів.

Електромонтери аварійних бригад працюють над вирішенням проблеми, завданої негодою. Орієнтовний час відновлення електропостачання – 15:00.

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Теги: Волинь, вітер, світло
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