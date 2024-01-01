Удар по Сумщині: є загиблий і поранені





Про це у телеграмі повідомляє Сумська ОВА.



Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури.



На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади – батька та чотирирічного сина.



На місці працюють всі необхідні служби.



"Вкотре наголошуємо: не ігноруйте сигналами повітряних тривог", - зазначили в ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 квітня, о 09:25 росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді на Сумщині.Про це у телеграмі повідомляє Сумська ОВА.пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури.На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади – батька та чотирирічного сина.На місці працюють всі необхідні служби."Вкотре наголошуємо: не ігноруйте сигналами повітряних тривог", - зазначили в ОВА.

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