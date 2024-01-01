Удар по Сумщині: є загиблий і поранені

Удар по Сумщині: є загиблий і поранені
Сьогодні, 3 квітня, о 09:25 росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді на Сумщині.

Про це у телеграмі повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури.
Удар по Сумщині: є загиблий і поранені

На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади – батька та чотирирічного сина.
Удар по Сумщині: є загиблий і поранені

На місці працюють всі необхідні служби.
Удар по Сумщині: є загиблий і поранені

"Вкотре наголошуємо: не ігноруйте сигналами повітряних тривог", - зазначили в ОВА.
Удар по Сумщині: є загиблий і поранені

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Теги: обстріл, війна
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